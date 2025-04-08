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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ocypus подготовила новую серию блоков питания
Новые блоки питания от Ocypus готовы справиться с потребностями видеокарт RTX 50

Компания Ocypus анонсировала начало продаж линейки блоков питания Iota, Delta, Gamma и Beta. Сюда входят модели с мощностью от 400 Вт до 1200 Вт, причём старшие в серии модели поддерживают новый стандарт подключения ATX 3.1 и сертификацию 80 PLUS Gold. В результате блоки совместимы с компьютерами разных конфигураций, от самых простых до наиболее мощных сборок. Это позволяет привлечь внимание более широкого круга покупателей.

Представители линейки Iota получили чёткий и гладкий дизайн и традиционный элемент в виде точечной матрицы. Здесь поддерживается стандарт Intel ATX 3.1, имеется нативная поддержка PCI-e 5.1, мощность достигает 600 Вт на одном канале и есть современный разъём 12V-2X6. Эти блоки сертифицированы 80 PLUS Gold, их КПД достигает 91%.



Этому способствует наличие высококачественных японских конденсаторов и передовых архитектурных решений, в результате чего гарантируется стабильность и эффективность подачи энергии. Интеллектуальная функция ECO отвечает за автоматическое включение и выключение блоков питания, модульная конструкция и рельефные кабели повышают удобство работы.

Входящие в серию Delta блоки питания также поддерживают стандарт ATX 3.1, обладают встроенной поддержкой PCI-e 5.1 и современным разъёмом 12V-2X6. На одном канале достигается мощность 450 Вт, блоки сертифицированы по стандарту 80 PLUS Bronze и их КПД достигает 87%.



Здесь также применяется японский конденсатор высокого качества и архитектуры Active PFC, Double Forward и DC-DC. Поддерживается диапазон входного напряжения 100В-240В. Этот блок оснащён гидравлическим вентилятором размером 120 мм, поддерживающим интеллектуальное управление температурой. Скорость оборотов регулируется автоматически с поправкой на нагрузку, чтобы обеспечить максимальную долгосрочную и стабильную работу блока.

Блоки питания из серии Gamma обладают сертификатом 80 PLUS 230V EU WHITE с КПД свыше 85% при уровне нагрузки 50%. Здесь применяется архитектура DC-DC, что нечасто можно увидеть в блоках питания этого уровня. Используется тайваньский конденсатор и функции терморегуляции для максимально стабильной и длительной работы.



Наконец, входящие в серию Beta блоки питания поддерживают стандарт ATX 2.53 и лишены модульной конструкции. Здесь используется архитектура Active PFC, Double Tube Forward и тайваньские конденсаторы высокого качества. Также имеется умная система регуляции температуры с регулировкой скорости вращения под разную нагрузку. Это призвано повышать стабильность и долговечность работы.



Новинки уже доступны для приобретения.
#блоки питания #80 plus gold #ocypus
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