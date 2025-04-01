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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung сертифицирует свою 12-слойную HBM3E под требования NVIDIA в мае
На месяц раньше, чем планировала.

Как сообщает южнокорейское издание EBN, первоначально Samsung Electronics рассчитывала завершить сертификацию своей памяти типа HBM3E под требования NVIDIA к концу мая или началу июня, но теперь появились признаки реализации более оптимистичного сценария. Если всё пойдёт по плану, уже к началу мая Samsung может завершить долгожданную процедуру сертификации, которая позволит ей начать поставки 12-слойной HBM3E для нужд NVIDIA, которая будет устанавливать такую память в свои ускорители вычислений.

Источник изображения: Samsung Electronics

Это уже не первая попытка Samsung предложить NVIDIA подобные чипы памяти, после предыдущей неудачи корейскому производителю пришлось вносить изменения в их дизайн. С другой стороны, если изначально Samsung рассчитывала завершить разработку HBM4 к концу прошлого года, то теперь она рискует сделать это не ранее июня этого года. Таким образом, от наступившего второго квартала в дальнейшей судьбе бизнеса Samsung будет многое зависеть.

#nvidia #samsung #hbm3e #hbm4
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