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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei сообщила о почти 7 млн принятых заказов на смартфоны семейства Mate 70
Более чем в два раза выше, чем подсчитали канадские аналитики.

Крупнейшие в мире специалисты по разоблачению Huawei в использовании 7-нм чипов в условиях санкций, канадские эксперты из TechInsights, в этом месяце уже заявили, что слабый спрос и наличие проблем с доступностью компонентов не позволят Huawei в текущем квартале реализовать более 3 млн представленных недавно смартфонов семейства Mate 70. Новая публикация Reuters, ссылающаяся на китайское издание Securities Times, пытается опровергнуть подобный прогноз.

Источник изображения: Huawei Technologies

Как выясняется, руководящий потребительским бизнесом Huawei Хэ Ган (He Gang) в интервью упоминаемому китайскому ресурсу заявил, что с момента анонса смартфонов семейства Mate 70 компании удалось собрать 6,9 млн предварительных заявок на их поставку. Последние потребителя ни к чему не обязывают и не требуют предоплаты, но всё же в какой-то мере отображают уровень спроса на новинки, который превзошёл собственные ожидания Huawei. Специалисты компании теперь работают сверхурочно для наращивания объёмов производства до необходимого уровня, как отметил представитель китайского гиганта.

Он также пояснил, что на устранение всех недочётов в работе с HarmonyOS Next на стороне пользователя уйдёт от двух до трёх лет, но это не помешает Huawei уже со следующего года оснащать все выпускаемые смартфоны данной операционной системой, которая окончательно отказалась от кода Google Android.

#смартфоны #аналитика #huawei #huawei mate 70 #harmonyos next
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