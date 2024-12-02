Время для дебюта выбрано не очень удачно, да и процессоры не оправдывают ожиданий.

Новейшие процессоры Hisilicon Kirin 9010 и 9020, найденные внутри представленных недавно смартфонов Huawei семейства Mate 70, по мнению представителей TechInsights, на которых ссылается South China Morning Post, уступают по уровню быстродействия новейшим чипам Qualcomm и MediaTek, хотя сама Huawei и приписывает новому семейству Mate 70 превосходство в производительности до 40% по сравнению с предшественниками.

Источник изображения: Huawei Technologies

Как считают аналитики, слабость процессоров внутри новинок Huawei является не единственной проблемой, мешающей рассчитывать на высокую популярность смартфонов серии Mate 70. Они выходят на рынок уже после ноябрьских распродаж, что может снизить к ним интерес на китайском рынке. В текущем квартале Huawei сможет продать около 3 млн смартфонов серии Mate 70, что будет соответствовать 22% объёмов поставок всех смартфонов марки Huawei за период.