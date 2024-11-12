Уже со следующего года.

Как отмечает Maeli Business, в сфере производства микросхем памяти типа HBM4 конкуренция между участниками рынка развернётся за наиболее успешную её адаптацию к потребностям конкретных клиентов. Дело в том, что микросхемы HBM4 будут часть вычислений выполнять своими силами, и задача их производителя будет заключаться в оптимальной адаптации возможностей таких чипов к запросам клиентов.

Источник изображения: Samsung Electronics

Как ожидается, до конца следующего года Samsung начнёт снабжать первых клиентов подобными микросхемами памяти типа HBM4. Этим клиентами могут стать Microsoft и Meta Platforms, поскольку обе компании разрабатывают собственные ускорители вычислений для систем искусственного интеллекта. Добавим, в рамках производства HBM4 корейская компания готова сотрудничать с TSMC, которая упаковывает чипы своих заказчиков, оснащаемые памятью класса HBM. При этом в сфере контрактного производства чипов Samsung и TSMC являются прямыми конкурентами, так что намерения их сотрудничества в сфере выпуска HBM4 на этом фоне звучат тем более необычно.