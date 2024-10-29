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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Apple представила мощный и компактный Mac mini на базе M4
Устройство получило новый дизайн и лишилось поддержки классических разъёмов USB.

Apple представила обновлённый Mac mini, который получил первое за более чем десятилетие изменение дизайна и ряд серьёзных апгрейдов. Устройство, оснащённое процессором M4, поддержкой трассировки лучей и 16 Гбайт оперативной памяти в базовой конфигурации, уже доступно для предзаказа и поступит в продажу 8 ноября. Цена на модель с обычным M4 начинается с 599 долларов, а с более мощным M4 Pro — с 1399 долларов.

Главное изменение — новый дизайн. Mac mini стал еще меньше, его длина и ширина теперь составляют всего пять дюймов. Эффективное охлаждение обеспечивается благодаря энергоэффективности M4 и «инновационной термической архитектуре, которая направляет воздух на разные уровни системы, при этом вся вентиляция осуществляется через основание».

Несмотря на миниатюрные размеры, Mac mini оснащен большим количеством портов ввода-вывода: два порта USB-C и аудиоразъём 3,5 мм на передней панели, а также Ethernet, HDMI и три порта USB-C/Thunderbolt на задней. Порты USB-A ушли в прошлое, но стоит отметить, что базовый M2 Mini имел только два порта Thunderbolt 4 и два порта USB-A. Таким образом, в новой модели общее количество портов увеличилось до пяти, хотя и с потерей нативной поддержки USB-A. Скорость портов Thunderbolt зависит от выбранного процессора M4. Обычный M4 оснащен Thunderbolt 4, а M4 Pro — самым современным Thunderbolt 5.

Mac mini на базе M4 Pro также обеспечивает более высокую производительность благодаря 14 ядрам CPU и 20 ядрам GPU. Объём оперативной памяти можно увеличить до 32 Гбайт с обычным M4 или до 64 Гбайт с M4 Pro. Максимальный объём накопителя составляет 8 Тбайт. Таким образом, несмотря на свои размеры, Mac mini может быть чрезвычайно мощным. 10-гигабитный Ethernet также доступен в качестве дополнительной опции.

M4 Pro, вероятно, появится в 14- и 16-дюймовых MacBook Pro, которые, по слухам, Apple анонсирует на этой неделе, вместе с ещё более мощным чипом M4 Max, недоступным для Mac mini. Однако M4 Pro должен быть вполне достаточен для многих профессиональных пользователей и творческих специалистов.

Это насыщенная неделя для Apple. В понедельник дебютировал iMac на M4, про который мы писали в прошлой заметке. Также компания выпустила первые версии своего программного обеспечения Apple Intelligence для iOS, iPadOS и macOS. Про неё можно почитать вот в этом материале. Дополнительные функции ИИ, включая генерацию изображений и интеграцию с ChatGPT, будут выпущены в декабре. Завтра могут быть представлены обновленные MacBook Pro, которые завершат серию анонсов нового оборудования. В четверг компания опубликует квартальный отчёт, в котором, несомненно, будет гордиться своим новым парком Mac.

#apple #компьютеры #m4 #mac mini
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Apple начала принимать предзаказы на iMac образца 2024 года с процессором M4
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