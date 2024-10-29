Но это «эмейзинг» и «комплитли нью экспириенс», если что.

Apple объявила о запуске своего ответа генеративным ИИ-моделям от OpenAI, Google и Microsoft — системы под названием Apple Intelligence. В настоящий момент данный сервис уже доступен владельцам совместимых устройств, но многие заявленные функции станут доступны лишь в ближайшие месяцы. Более того, утекшая внутренняя информация свидетельствует о том, что возможности Apple Intelligence пока значительно уступают ChatGPT.

Новые функции Apple Intelligence доступны на последних моделях iPhone, iPad и Mac после обновления операционных систем до iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1. Сервис поддерживается на iPhone 15 Pro, а также на всех моделях iPhone 16 и устройствах с процессорами M-серии. К сожалению, пока Apple Intelligence работает только с американским английским. В декабрьском обновлении будет добавлена поддержка австралийского, канадского, ирландского, новозеландского, южноафриканского и британского вариантов английского языка.

Начиная с апреля 2025 года, Apple планирует постепенно расширять языковую поддержку, включив китайский, индийский английский, французский, немецкий, испанский и другие языки. Возможно, когда-нибудь мы и русского дождёмся. А теперь перейдём к описанию самих возможностей ИИ-модели от Apple.

Так, тут имеется функция Writing Tools, которая позволяет редактировать, суммировать и переписывать текст в Mail, Notes, Pages, Messages и других приложениях. Сервис может исправлять ошибки, вносить изменения и объяснять свои решения. Кроме того, выделенный текст можно преобразовать в маркированные списки или таблицы.

Функция суммирования также работает с уведомлениями, длинными цепочками сообщений и записями телефонных разговоров. При начале записи Apple Intelligence все участники разговора получают соответствующее уведомление.

После декабрьского обновления Writing Tools сможет вносить более специфические изменения на основе запросов на естественном языке. Например, можно будет попросить сервис придать приглашению поэтичность или улучшить резюме.

Apple Intelligence также расширяет возможности Siri, приближая её набор функций к оному от ChatGPT. Теперь виртуальный помощник отвечает на устные и письменные запросы, сформулированные на естественном языке.

Помимо этого, пользователи могут искать фотографии, используя описания на естественном языке. Инструмент очистки помогает удалять объекты с фотографий, минимизируя искажения. Apple выбрала более сдержанный подход к редактированию изображений с помощью ИИ, чем Samsung, обвинив конкурентов в превращении реалистичных фотографий в фантазии. Декабрьское обновление позволит генерировать эмодзи и мультяшные изображения, а также превращать простые наброски в более сложные рисунки.