Производитель отказался от моделей с 8 Гбайт оперативной памяти.

Apple начала принимать предзаказы на iMac 2024 года с новым процессором M4. Несмотря на незначительный прирост производительности по сравнению с моделью на M3, компания делает ставку на Apple Intelligence как ключевое преимущество новинки.

Новый iMac стал первым настольным компьютером Apple с процессором M4, ранее представленным в iPad Pro. Производительность нового iMac практически вдвое превышает показатели модели на M1, однако аппаратные улучшения по сравнению с прошлогодней версией на M3 относительно незначительны. Apple позиционирует Apple Intelligence как ключевую особенность нового iMac и свой ответ в гонке генеративных ИИ.

Как и предыдущие iMac на Apple Silicon, новая модель предлагается в конфигурациях с двумя или четырьмя портами расширения, поддерживающими Thunderbolt и USB 4. Двухпортовый iMac на M4 по характеристикам близок к четырехпортовой модели на M3: до 24 Гбайт оперативной памяти, 16-ядерный нейронный процессор и 8-ядерный центральный процессор. Учитывая недавние жалобы на недостаточный объем ОЗУ в Mac, Apple отказалась от 8-гигабайтной версии.

Четырехпортовый iMac на M4 может быть сконфигурирован с 32 ГБайт оперативной памяти и оснащён 10-ядерным процессором с двумя дополнительными энергоэффективными ядрами. Все четыре порта поддерживают Thunderbolt 4, что позволяет подключить до двух внешних дисплеев с разрешением 6K.

Обе конфигурации M4 iMac имеют 12-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой Center Stage и Desk View — функций, отсутствовавших в M3 iMac. Однако 24-дюймовый Retina-дисплей с разрешением 4.5K остался без изменений. Apple пока не анонсировала возвращение 27-дюймового монитора, который в последний раз использовался в iMac на Intel четыре года назад.

Apple утверждает, что M4 справляется с повседневными задачами, такими как работа с электронными таблицами, в 1,7 раза быстрее, чем M1, а обработка изображений и игры запускаются до 2,1 раза быстрее. На этой неделе Apple представит и другие Mac, которые получат аналогичное аппаратное обновление. Ранее ходили слухи об обновлении MacBook Pro и Mac mini. Ожидается, что M4-версии MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro появятся в 2025 году.

Apple выпустила M4 вскоре после предыдущего поколения процессоров, вероятно, реагируя на обострение гонки в разработке процессоров, способных локально поддерживать генеративные ИИ-приложения. Нейронная производительность M4 в 38 TOPS сопоставима с показателями Intel Core Ultra 200 и AMD Ryzen AI 300 — по крайней мере, так утверждает производитель.