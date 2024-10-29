Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Apple начала принимать предзаказы на iMac образца 2024 года с процессором M4
Производитель отказался от моделей с 8 Гбайт оперативной памяти.

Apple начала принимать предзаказы на iMac 2024 года с новым процессором M4. Несмотря на незначительный прирост производительности по сравнению с моделью на M3, компания делает ставку на Apple Intelligence как ключевое преимущество новинки.

Новый iMac стал первым настольным компьютером Apple с процессором M4, ранее представленным в iPad Pro. Производительность нового iMac практически вдвое превышает показатели модели на M1, однако аппаратные улучшения по сравнению с прошлогодней версией на M3 относительно незначительны. Apple позиционирует Apple Intelligence как ключевую особенность нового iMac и свой ответ в гонке генеративных ИИ.

Как и предыдущие iMac на Apple Silicon, новая модель предлагается в конфигурациях с двумя или четырьмя портами расширения, поддерживающими Thunderbolt и USB 4. Двухпортовый iMac на M4 по характеристикам близок к четырехпортовой модели на M3: до 24 Гбайт оперативной памяти, 16-ядерный нейронный процессор и 8-ядерный центральный процессор. Учитывая недавние жалобы на недостаточный объем ОЗУ в Mac, Apple отказалась от 8-гигабайтной версии.

Четырехпортовый iMac на M4 может быть сконфигурирован с 32 ГБайт оперативной памяти и оснащён 10-ядерным процессором с двумя дополнительными энергоэффективными ядрами. Все четыре порта поддерживают Thunderbolt 4, что позволяет подключить до двух внешних дисплеев с разрешением 6K.

Обе конфигурации M4 iMac имеют 12-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой Center Stage и Desk View — функций, отсутствовавших в M3 iMac. Однако 24-дюймовый Retina-дисплей с разрешением 4.5K остался без изменений. Apple пока не анонсировала возвращение 27-дюймового монитора, который в последний раз использовался в iMac на Intel четыре года назад.

Apple утверждает, что M4 справляется с повседневными задачами, такими как работа с электронными таблицами, в 1,7 раза быстрее, чем M1, а обработка изображений и игры запускаются до 2,1 раза быстрее. На этой неделе Apple представит и другие Mac, которые получат аналогичное аппаратное обновление. Ранее ходили слухи об обновлении MacBook Pro и Mac mini. Ожидается, что M4-версии MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro появятся в 2025 году.

Apple выпустила M4 вскоре после предыдущего поколения процессоров, вероятно, реагируя на обострение гонки в разработке процессоров, способных локально поддерживать генеративные ИИ-приложения. Нейронная производительность M4 в 38 TOPS сопоставима с показателями Intel Core Ultra 200 и AMD Ryzen AI 300 — по крайней мере, так утверждает производитель.

#apple #компьютеры #imac #m4
+
Написать комментарий (0)
Apple заплатит щедрое вознаграждение за найденную уязвимость в своём ИИ-сервисе — вплоть до 1 млн долларов
В следующем году капитализация Apple и NVIDIA вырастет до $4 трлн
Состоялся запуск Apple Intelligence — ИИ-сервиса «яблочников», который во многом проигрывает конкурентам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
5
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
2
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
8
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
10
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
20
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
9
О выгодных вариантах пополнения кошелька Steam
16
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
4
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
5

Сейчас обсуждают

Виктор Саввинов
17:00
Вот только ставка 21% и продолжает расти, как и цены.
Набиуллина заявила о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки
Китя
16:58
Да из за этого. Спасибо разобрала.
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
VladTag
16:57
«Дедоллоризация» мировой экономики: страны БРИКС могут перейти на крипту и отказаться от валюты США
Добрый Доктор
16:55
А где детальные спеки? Где инфа о гарантиях на аккумулятор девайса, с чем у Паласа в 10+ сериях беда.
Компания OnePlus анонсировала новый флагман OnePlus 13 с защитой IP68 и впечатляющей батареей
Асоциальный Кит
16:54
Свое сало не видать, в чужое лезешь.
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
Сергей Анатолич
16:46
"Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация" Это чего, ещё два года ждать что ли?
Разработчики обещают, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 будет идеальная для современной игры оптимизация
Родион Вестов
16:35
Зачем выдумывать, чтобы подогреть интерес к крипте? Путин сказал, что никакие новые системы нафиг не сдались, тем более из какой-то Швейцарии. У России есть своя система, аналог свифта у Китая есть св...
«Дедоллоризация» мировой экономики: страны БРИКС могут перейти на крипту и отказаться от валюты США
Fergus
16:33
C Кити наконец розовые очки спали
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
BruteForce
16:29
> Во-вторых, аппетиты Украины в рамках этого «плана победы» столь высоки, что Вашингтон попросту не может предоставить Киеву столько «Томагавков», не оголив при этом свой собственный потенциал. Ну па...
NYT: Зеленский требует от США крылатые ракеты «Томагавк» в рамках секретной части своего «плана победы»
Степан Антонов
16:28
"Это неописуемо!" - сказала собака увидев баобаб.
Nintendo Switch 2 будет быть описана производителем уже очень скоро
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем