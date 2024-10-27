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Новости Hardware Алексей Сычёв
Для Intel крайне важно демонстрировать инвесторам состоятельность своего техпроцесса 18A
Это позволит удержать внимание инвесторов до 2026 года.

Нынешний генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) сделал освоение пяти новых техпроцессов за четыре года одной из главных задач в момент своего вступления в эту должность, и теперь отведённый срок подходит к концу. При этом компании приходится терпеть лишения, сокращать персонал и искать новые источники финансирования. Фондовый рынок на эти преобразования реагирует довольно нервно, капитализация Intel опустилась ниже $100 млрд. Как убеждены аналитики Stifel, для Intel демонстрация успехов техпроцесса 18A является жизненно необходимой на данном этапе развития.

Источник изображения: Intel

В принципе, руководство компании отдаёт себе в этом отчёт, поскольку уже продемонстрировало клиентам и партнёрам образцы как серверных процессоров Clear Forest, так и клиентских Panther Lake. При производстве обоих используется техпроцесс Intel 18A. По логике представителей Stifel, если Intel удастся убедить общественность в жизнеспособности техпроцесса 18A, то это сформирует некоторый задел доверия, которого хватит для освоения технологии Intel 14A в 2026 году. К тому времени компания уже может встать на ноги с точки зрения освоения передовых техпроцессов.

#intel #аналитика #полупроводники #процессоры #литографическое производство #panther lake #intel 18a #clearwater forest #intel 14a
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