Это позволит удержать внимание инвесторов до 2026 года.

Нынешний генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) сделал освоение пяти новых техпроцессов за четыре года одной из главных задач в момент своего вступления в эту должность, и теперь отведённый срок подходит к концу. При этом компании приходится терпеть лишения, сокращать персонал и искать новые источники финансирования. Фондовый рынок на эти преобразования реагирует довольно нервно, капитализация Intel опустилась ниже $100 млрд. Как убеждены аналитики Stifel, для Intel демонстрация успехов техпроцесса 18A является жизненно необходимой на данном этапе развития.

Источник изображения: Intel

В принципе, руководство компании отдаёт себе в этом отчёт, поскольку уже продемонстрировало клиентам и партнёрам образцы как серверных процессоров Clear Forest, так и клиентских Panther Lake. При производстве обоих используется техпроцесс Intel 18A. По логике представителей Stifel, если Intel удастся убедить общественность в жизнеспособности техпроцесса 18A, то это сформирует некоторый задел доверия, которого хватит для освоения технологии Intel 14A в 2026 году. К тому времени компания уже может встать на ноги с точки зрения освоения передовых техпроцессов.