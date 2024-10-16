Это произошло на конференции Lenovo Tech World.

Генеральный директор Intel Пат Гельсингер сделал неожиданный анонс на конференции Lenovo Tech World, продемонстрировав первый образец процессора Panther Lake. Это первый продукт Intel, изготовленный по технологии 18A. Дизайн корпуса отличается от Lunar Lake, в котором использовалась интегрированная память на подложке.

Чип Panther Lake представляет собой процессор на базе чиплетов, изготовленный с использованием технологии Foveros. Каждый чип содержит пять кристаллов (не все из них являются схемами), но самое важное — вычислительный чиплет содержит ядра Panther Cove (P-ядра) и, вероятно, ядра Skymont (E-ядра). Это также первый продукт с графикой Xe3, хотя и в низковольтном формате (LPG). Многие не ожидали увидеть продукт на базе Xe3 до того, как Intel выпустит дискретные видеокарты Xe2, но это произошло.

Intel пока не раскрывала подробности о производительности Panther Lake, по крайней мере, в отношении процессорных или графических возможностей. Однако генеральный директор упомянул, что блок NPU будет вдвое производительнее, чем NPU в Lunar Lake (NPU4), который уже в 3 раза быстрее, чем в Meteor Lake (NPU3). Недавно Intel подтвердила в примечаниях к исправлениям, что Panther Lake будет поставляться с NPU5, который, судя по этой информации, будет в 6 раз быстрее, чем NPU в Meteor Lake.

Также ходят слухи о возможном выходе Panther Lake для настольных ПК, но это не было подтверждено никакими официальными или неофициальными утечками (дорожными картами) от Intel. Предположительно, компания отказалась от планов по выпуску Arrow Lake Refresh, что означает, что, если Intel не объявит об обратном, новый сокет LGA-1851 может поддерживать только одно поколение процессоров. Честно говоря, это кажется маловероятным.