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Руководство Intel на одном из недавних мероприятий подчеркнуло, что корпоративные клиенты компании получат образцы процессоров семейства Panther Lake, изготовленные по передовой технологии Intel 18A, до конца текущего года. Сама компания не раз отмечала, что располагает их работоспособными образцами уже сейчас. Тем не менее, упоминание о серверных процессорах Clearwater Forest, которые будут выпускаться по той же технологии, тоже заслуживает внимания. Как отмечает Tom’s Hardware, чьи фотографии наверняка будут растиражированы прочими ресурсами с разной степенью беспардонности, образцы этих процессоров компания демонстрировала на прошлой неделе на закрытом мероприятии для клиентов.

Источник изображения: Tom’s Hardware

По сути, изображение лицевой стороны процессора Clearwater Forest лишь позволяет понять, что на одной подложке разместилось не менее пяти отдельных кристаллов. Скорее всего, по технологии Intel 18A изготавливается лишь часть из них, ибо в противном случае дробить их на такое количество не имело экономического смысла. Поставки серийных процессоров Clearwater Forest начнутся в следующем году. Теперь у нас есть ещё меньше поводов сомневаться в наличии у Intel возможностей выпускать чипы по технологии 18A уже сейчас.