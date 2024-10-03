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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Базовая версия смартфона Samsung Galaxy S25 получит чип MediaTek Dimensity 9400 вместо Snapdragon 8 Gen 4
Всё правильно, ради снижения цены.

Компания Samsung, готовящая к выпуску в начале следующего года флагманскую серию смартфонов Galaxy S25, может отказаться от использования процессоров Snapdragon в базовой модели. По информации инсайдера Revegnus, вместо Snapdragon 8 Gen 4 базовый Galaxy S25 будет оснащён чипом MediaTek Dimensity 9400. Такое решение может быть связано со стремлением Samsung снизить стоимость устройства.

Ранее сообщалось, что Dimensity 9400 на 20% дешевле Snapdragon 8 Gen 4 и стоит примерно столько же, сколько Snapdragon 8 Gen 3. Цена одного чипа MediaTek составляет около 155 долларов, что значительно ниже предполагаемой цены Snapdragon 8 Gen 4 и даже меньше, чем у Snapdragon 8 Gen 3 (200 долларов).

Несмотря на разницу в цене, оба процессора — и Dimensity 9400, и Snapdragon 8 Gen 4 — производятся по 3-нм техпроцессу TSMC, что говорит о сопоставимом уровне производительности.

Стоит отметить, что пока речь идёт только о базовой модели Galaxy S25. Вероятно, Samsung решила использовать MediaTek только в версии, на которую спрос традиционно ниже, чем на «Plus» и «Ultra». Применение Dimensity 9400 во всей линейке привело бы к неоправданному удорожанию производства.

Слухи о возможном переходе Samsung на процессоры MediaTek ходили и раньше. Причиной называлась растущая стоимость комплектующих, в первую очередь чипсетов. Изначально предполагалось, что все модели Galaxy S25 будут работать на Snapdragon 8 Gen 4, но последние новости свидетельствуют о намерении Samsung диверсифицировать поставщиков процессоров.

#смартфоны #samsung #mediatek #galaxy s25 #mediatek dimensity 9400
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