Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Глава Nvidia: «Мы больше не можем создавать компьютерную графику без ИИ»
Действительно, зачем думать про оптимизацию. Разработчики Remnant II не дадут соврать.

Глава Nvidia Дженсен Хуан на конференции Goldman Sachs Communacopia + Technology в Сан-Франциско поделился своим видением будущего компьютерной графики. По его мнению, эра создания изображений без участия искусственного интеллекта уже позади. ИИ, даже находясь на ранней стадии развития, успешно применяется в самых разных сферах, от медицины до энергетики. Но именно в области компьютерной графики Хуан видит наибольший потенциал этой технологии.

Современные методы масштабирования, такие как DLSS от Nvidia, позволяют улучшать качество изображений с низким разрешением и добиваться высокой частоты кадров. Эта технология, по сути, «дорисовывает» недостающие пиксели, создавая иллюзию высокой детализации. Хуан называет этот процесс «галлюцинацией», подчеркивая, насколько реалистичным и стабильным получается изображение.

Руководители технологических компаний видят в масштабировании на основе ИИ не просто очередную инновацию, а необходимый этап развития. Графические технологии становятся все более ресурсоёмкими, и аппаратное масштабирование с помощью ИИ — это ключ к достижению плавной картинки на самых разных устройствах, от портативных консолей до мощных игровых ПК.

Nvidia, разработчик технологии DLSS, активно продвигает это направление. Их модель ИИ обучается на высококачественных изображениях, чтобы максимально точно восстанавливать детали и создавать чёткую картинку. Конкурент — технология XeSS от Intel — также демонстрирует впечатляющие результаты, увеличивая производительность в некоторых играх вдвое. Главное отличие XeSS — поддержка видеокарт разных производителей, в то время как DLSS работает только с Nvidia.

Несмотря на очевидные преимущества, масштабирование на основе ИИ вызывает опасения у некоторых геймеров. Они боятся, что технология станет обязательным условием для комфортной игры, и те, у кого нет соответствующего оборудования, окажутся в невыгодном положении. Игра Remnant II уже включила DLSS в свои системные требования, что многие считают опасным прецедентом.

Впрочем, независимо от опасений, масштабирование на основе ИИ, похоже, становится неотъемлемой частью компьютерной графики. AMD объявила, что их технология FSR 4.0 также будет использовать ИИ. Microsoft представила Auto Super Resolution — функцию масштабирования в реальном времени, доступную пока только для ограниченного числа игр на ПК.

Похоже, нам стоит привыкать к мысли, что будущее компьютерной графики неразрывно связано с искусственным интеллектом.

#видеокарты #искусственный интеллект #gpu #нейросети #dlss #графика
+
Написать комментарий (0)
Потенциальные инвесторы настаивают на реформировании OpenAI
OpenAI представила модель искусственного интеллекта o1 с уровнем рассуждений доктора наук
Искусственный интеллект не сможет существенно поднять спрос на новые ПК
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 новых «корейцев», которые можно купить дешевле 2,5 млн в России
4
Xbox списывает 50 млрд долларов убытков в виде неликвидных активов
5
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
92
PlayStation 5 Pro vs ПК – собираем мощный геймерский компьютер по цене игровой приставки Sony
14
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
4
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
6
О том, как РККА разгромила итальянцев под Сталинградом
1
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
3

Сейчас обсуждают

swr5
10:50
Специально потестил на своей 7900 XTX (Ryzen 5900X, 16 Gb), отлично все работает, при включении FSR 3 c генерацией кадров (пресет "автоматический", графические настройки все на максимальные + лучи + ...
AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077 ощутимо повышает fps, но приводит к появлению заметных артефактов
swr5
10:34
Винде все равно капец будет, но чуть позже.
Microsoft работает над повышением производительности приложений для Windows 11
Enforsen Bsv
10:29
Молодцы !
В Китае разработано оборудование для выпуска 8-нм чипов с использованием DUV-литографии
Игорь Быков
10:24
8 gen 2, лучший чипсет, сижу с s23+ и кайфую, тянет все и не греется. Ну и аккум очень экономно жрет.
Google Tensor G4 признана одной из самых энергоэффективных платформ на рынке
Вадим Данилов
10:23
А эта 4090 с тобой в палате? P. S. Как будто никто не понял, что это твинк бернингана
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Георгий Пряхин
10:21
Нет дебил, 4090
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Дмитрий Соловьев
10:18
4050/4060 это бюджетный сегмент, а средний сегмент это как раз от 4060ти до 4070ти супер
AMD прекращает гонку за производительность с NVIDIA и сосредоточится на доступных видеокартах
Артём Николаев
10:17
Всем пофиг, вон PSN нормально работает только в Америках и Европе. Но ничего, пипл хавает и ещё добавки просит. Им этих рынков достаточно чтоб хватало на хлеб для икры.
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
Вадим Данилов
10:16
И поэтому ты нищая шавка выбрала 3050?
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Артём Николаев
10:15
И на что они рассчитывают? Что геймеры побегут Путина свергать? Так они же наоборот делают всё, чтобы внутри страны что-то делалось.
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем