Действительно, зачем думать про оптимизацию. Разработчики Remnant II не дадут соврать.

Глава Nvidia Дженсен Хуан на конференции Goldman Sachs Communacopia + Technology в Сан-Франциско поделился своим видением будущего компьютерной графики. По его мнению, эра создания изображений без участия искусственного интеллекта уже позади. ИИ, даже находясь на ранней стадии развития, успешно применяется в самых разных сферах, от медицины до энергетики. Но именно в области компьютерной графики Хуан видит наибольший потенциал этой технологии.

Современные методы масштабирования, такие как DLSS от Nvidia, позволяют улучшать качество изображений с низким разрешением и добиваться высокой частоты кадров. Эта технология, по сути, «дорисовывает» недостающие пиксели, создавая иллюзию высокой детализации. Хуан называет этот процесс «галлюцинацией», подчеркивая, насколько реалистичным и стабильным получается изображение.

Руководители технологических компаний видят в масштабировании на основе ИИ не просто очередную инновацию, а необходимый этап развития. Графические технологии становятся все более ресурсоёмкими, и аппаратное масштабирование с помощью ИИ — это ключ к достижению плавной картинки на самых разных устройствах, от портативных консолей до мощных игровых ПК.

Nvidia, разработчик технологии DLSS, активно продвигает это направление. Их модель ИИ обучается на высококачественных изображениях, чтобы максимально точно восстанавливать детали и создавать чёткую картинку. Конкурент — технология XeSS от Intel — также демонстрирует впечатляющие результаты, увеличивая производительность в некоторых играх вдвое. Главное отличие XeSS — поддержка видеокарт разных производителей, в то время как DLSS работает только с Nvidia.

Несмотря на очевидные преимущества, масштабирование на основе ИИ вызывает опасения у некоторых геймеров. Они боятся, что технология станет обязательным условием для комфортной игры, и те, у кого нет соответствующего оборудования, окажутся в невыгодном положении. Игра Remnant II уже включила DLSS в свои системные требования, что многие считают опасным прецедентом.

Впрочем, независимо от опасений, масштабирование на основе ИИ, похоже, становится неотъемлемой частью компьютерной графики. AMD объявила, что их технология FSR 4.0 также будет использовать ИИ. Microsoft представила Auto Super Resolution — функцию масштабирования в реальном времени, доступную пока только для ограниченного числа игр на ПК.

Похоже, нам стоит привыкать к мысли, что будущее компьютерной графики неразрывно связано с искусственным интеллектом.