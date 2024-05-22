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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На фоне высокого спроса на HBM компания Micron решила увеличить капитальные затраты
Пусть и всего на $500 млн, но тем не менее.

Ещё в марте текущего года, как напоминает Reuters, руководство американской компании Micron Technology заявило, что все квоты на выпуск памяти типа HBM в текущем году уже распределены между клиентами, и даже основная часть заказов на следующий год тоже распределена. Прошедшая на этой неделе конференция J.P. Morgan позволила представителям Micron заявить, что в текущем году она решила увеличить капитальные затраты с $7,5 до $8 млрд.

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Источник изображения: Micron Technology

Компания не скрывает, что основная часть этого прироста будет направлена на увеличение объёмов выпуска той самой HBM — в актуальных поколениях продукции, разумеется. Сейчас Micron производит 8-слойные стеки HBM3E и уже поставляет образцы передовых 12-слойных стеков HBM3E, которые NVIDIA будет использовать в своих новейших ускорителях вычислений. По словам руководства Micron, к следующему году выпуск памяти HBM станет для компании многомиллиардным бизнесом.

#nvidia #финансы #полупроводники #micron #hbm #hbm3e
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