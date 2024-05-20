Они становятся крупнее, из одной пластины удаётся получить меньшее количество.

Как поясняет TrendForce со ссылкой на тайваньские СМИ, ситуацию с дефицитом подложек для упаковки чипов NVIDIA по методу CoWoS усугубляет тенденция к увеличению их размера. Соответственно, с одной кремниевой пластины типоразмера 300 мм удаётся получить меньшее количество подложек, и потребность в дополнительных производственных мощностях только увеличивается.

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Источник изображения: NVIDIA

Новейшие чипы NVIDIA серий B100, B200 и GB200, по данным источника, будут использовать более крупные подложки, а потому по мере наращивания объёмов их производства проблема дефицита мощностей будет усугубляться. Не всё благополучно и в сфере производства памяти типа HBM, которая нужна таким ускорителям. Производители чипов этого семейства неуклонно внедряют так называемую EUV-литографию, пусть и для одного или двух слоёв микросхемы, но количество эксплуатируемых ими EUV-сканеров пока ограничено, что также сдерживает темпы производства соответствующих чипов.