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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Память типа HBM4E компания SK hynix стремится представить уже в 2026 году
Новые поколения теперь будут выходить с шагом в один год.

Южнокорейская компания SK hynix остаётся крупнейшим поставщиком памяти семейства HBM, но почивать на лаврах в условиях жёсткой конкуренции она себе позволить не может, поэтому разработка новых поколений этой памяти ведётся ускоренными темпами, как поясняет издание The Elec. Первоначально, по данным источника, HBM4E планировалось представить в 2027 году, но теперь SK hynix пытается вывести микросхемы этого типа на рынок уже в 2026 году.

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Источник изображения: SK hynix

Формально, это будет седьмое поколение микросхем HBM, и на рынке оно появится через год после шестого (HBM4). На ускорении выхода новых поколений памяти настояло действующее руководство SK hynix. Правда, компания пока даже не знает, сколько микросхем будет в одном стеке HBM4E, и какие технологии будут использоваться для формирования межслойных соединений. Пока известно лишь о том, что сами 32-гигабитные микросхемы будут выпускаться по технологии 10-нм класса.

#полупроводники #sk hynix #hbm4 #hbm4e
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