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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung в этом году увеличит объёмы поставок памяти HBM более чем в три раза
Сейчас выпуск памяти снова приносит компании прибыль, а не убытки.

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Как напоминает Bloomberg, южнокорейская компания в этом месяце уже предупреждала, что по итогам первого квартала её чистая прибыль увеличилась более чем в десять раз до $4,8 млрд, а выручка подросла на 12,8% до $52,3 млрд. Публикуя на этой неделе полный отчёт, компания пояснила, что в сегменте полупроводниковых компонентов операционная прибыль достигла $1,38 млрд впервые за пять кварталов, поскольку до этого данный бизнес оставался убыточным из-за перепроизводства памяти и низких цен на неё. Выручка Samsung в полупроводниковом секторе выросла по итогам первого квартала на 68% до $16,8 млрд, а поставки непосредственно памяти принесли ей на 96% больше выручки ($12,7 млрд), чем годом ранее.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Другими словами, впервые за долгое время поставки памяти перестали приносить Samsung убытки, и она предсказуемо смотрит на перспективы рынка систем искусственного интеллекта с большим энтузиазмом. Поставки памяти HBM всех актуальных поколений она собирается в текущем году увеличить в три с лишним раза. К поставкам микросхем HBM3E корейский производитель приступит в этом квартале, к концу текущего года на них будут приходится две трети всех объёмов в сегменте HBM.

#samsung #аналитика #финансы #полупроводники #hbm #hbm3e
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