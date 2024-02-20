И готовится получить от ASML передовое оборудование для экспериментов.

Именно позиция SK hynix, которая косвенно контролирует около 15% акций Kioxia, в прошлом году стала помехой для заключения сделки между Western Digital и Kioxia, но в конце января возникли слухи о возможности возобновления переговоров. Выступая перед членами Ассоциации производителей полупроводниковой продукции Южной Кореи, генеральный директор SK hynix Квак Но Чон (Kwak Noh-jung), как сообщает Business Korea, опроверг подобные слухи и выразил твёрдость позиции компании по этому вопросу. При этом SK hynix не исключает возможности расширения сотрудничества с Kioxia, как он подчеркнул.

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Глава SK hynix также заявил, что компания сейчас рассматривает все американские штаты в качестве места для строительства предприятия по упаковке микросхем памяти HBM, и распространяемая прессой информация о выборе Индианы в качестве единственного кандидата не соответствует действительности.

Попутно руководитель второго по величине производителя памяти в мире признался, что SK hynix уже готовится получить от ASML литографические сканеры с высоким значением числовой апертуры (EUV High-NA). Напомним, что компания Intel уже располагает такой установкой, и собирается экспериментировать с ней в рамках техпроцесса Intel 18A в своём исследовательском центре в Орегоне, но в условиях массового производства рассчитывает внедрить данную технологию позже. Руководство TSMC к идее скорого внедрения High-NA в массовом производстве относится скептически по экономическим соображениям. SK hynix в этом отношении не называет никаких сроков, но подчёркивает, что внедрит новую технологию при производстве памяти тогда, когда сочтёт это целесообразным.