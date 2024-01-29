Пока активы дешевле, это обсуждать выгоднее.

Как известно, попытки Western Digital объединить свой бизнес по выпуску твердотельной памяти с японской Kioxia в прошлом году потерпели неудачу, и теперь первая из компаний просто собирается структурно отделить его во второй половине текущего года. Агентство Reuters со ссылкой на Kyodo сообщает, что переговоры всё же могут возобновиться по инициативе инвестиционной компании Bain Capital и при участии южнокорейского производителя памяти SK hynix, который является акционером Kioxia.

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Источник изображения: Western Digital

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Напомним, что именно возражения SK hynix стали причиной отказа Western Digital от дальнейших попыток поглотить Kioxia осенью прошлого года. Опосредованно SK hynix владеет примерно 15% капитала японского производителя памяти, в 2018 году корейская компания вложила в Kioxia около $2,67 млрд. Сейчас Bain Capital, по данным японских СМИ, пытается возродить переговоры между Western Digital и Kioxia, воздействуя на SK hynix с целью формирования более благоприятных условий для заключения сделки.