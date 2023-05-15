Ей не объяснишь, что это был просто нервный тик…

По информации Gizmodo, корпорация Google работает над созданием технологии управления персонажами в играх при помощи мимики пользователя и движений его головы. Как отмечается, данная инициатива началась с попыток разработчиков помочь известному в определённых кругах стримеру Лэнсу Карру (Lance Carr), который страдает от мышечной дистрофии, не позволяющей ему использовать для управления компьютерной периферией свои конечности.

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Источник изображения: Google

В качестве эксперимента специалисты Google создали программное обеспечение, позволяющее при наличии веб-камеры заменить мышь для управления в играх за счёт распознавания различных мимических жестов и движений головы пользователя. Каждому жесту и движению при начальной калибровке может быть назначено своё действие виртуального манипулятора, причём можно настраивать амплитуду входящих воздействий, позволяя работать с технологией даже тем пользователям, у которых ограничена активность мимических мышц. Проект существует в качестве ПО с открытым исходным кодом и может дорабатываться силами энтузиастов. Технология отслеживает с помощи веб-камеры до 468 точек на лице пользователя и позволяет точно интерпретировать их взаимное перемещение в пространстве.

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Кстати, давно покинувшая рынок компания OCZ Technology ещё в 2008 году представила устройство Neural Impulse Actuator, которое позволяло управлять компьютером при помощи датчиков, закрепляемых на лбу пользователя и считывающих электроэнцефалографические сигналы. Камера для работы устройства не требовалась, но после банкротства OCZ в 2013 году и перехода активов под контроль Toshiba на соответствующих разработках был поставлен крест.