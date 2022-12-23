Макроэкономика находится не в лучшем состоянии для экспансии нового игрока.

ASUS 3050 все еще за 30 тр

ASUS 3050 все еще за 30 тр

Представители Intel не упускают возможность при случае заявить, что сегмент дискретной графики является для компании перспективным и быстро растущим бизнесом, но прочие участники рынка не разделяют подобного оптимизма, по данным DigiTimes. По крайней мере, производители видеокарт считают, что Intel будет всё сложнее как конкурировать с AMD и NVIDIA, так и просто оправдывать вложения в расширение своего присутствия на рынке, поскольку макроэкономическая обстановка не позволяет рассчитывать на быстрый успех.

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Источник изображения: AFP

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Подразделение AXG недавно подверглось реструктуризации, но влиять на стратегию его развития продолжит Раджа Кодури (Raja Koduri), который в недавнем интервью признался, что осваивать рынок дискретной графики имеет смысл, начиная с массового ценового сегмента.