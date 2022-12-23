Представители Intel не упускают возможность при случае заявить, что сегмент дискретной графики является для компании перспективным и быстро растущим бизнесом, но прочие участники рынка не разделяют подобного оптимизма, по данным DigiTimes. По крайней мере, производители видеокарт считают, что Intel будет всё сложнее как конкурировать с AMD и NVIDIA, так и просто оправдывать вложения в расширение своего присутствия на рынке, поскольку макроэкономическая обстановка не позволяет рассчитывать на быстрый успех.
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Подразделение AXG недавно подверглось реструктуризации, но влиять на стратегию его развития продолжит Раджа Кодури (Raja Koduri), который в недавнем интервью признался, что осваивать рынок дискретной графики имеет смысл, начиная с массового ценового сегмента.