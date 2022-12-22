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Intel реорганизовала свою графическую группу AXG
Графическая группа AXG войдет в состав двух других бизнес-подразделений
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Intel объявила сегодня, что разделит свою графическую группу AXG, чтобы отдельно заниматься рынками игр и центров обработки данных, поместив ее в состав двух других бизнес-подразделений. Раджа Кодури, в настоящее время исполнительный вице-президент бизнес-подразделения AXG, вернется к своей прежней должности главного архитектора Intel:

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«Дискретная графика и ускоренные вычисления являются важными двигателями роста для Intel. Теперь, когда наши флагманские продукты находятся в производстве, мы развиваем нашу структуру, чтобы ускорить и масштабировать их влияние и продвигать стратегии выхода на рынок с единым голосом для клиентов. Это включает в себя наши группы потребительской графики, присоединяющиеся к нашей группе клиентских вычислений, и наши команды ускоренных вычислений, присоединяющиеся к нашему центру обработки данных и группе искусственного интеллекта. Кроме того, Раджа Кодури вернется к должности главного архитектора Intel, чтобы сосредоточиться на наших растущих усилиях в области процессоров, графических процессоров и искусственного интеллекта, а также на ускорении высокоприоритетных технических программ».

Компания уверяет, что она по-прежнему полностью привержена своей существующей дорожной карте потребительских дискретных графических процессоров Arc, а это означает, что она намерена выпустить игровые графические процессоры Battlemage второго поколения и Celestial третьего поколения, как и планировалось. Эти графические процессоры присоединятся к недавно выпущенной серии Alchemist, поддержка которой также продолжится.

Раджа Кодури из Intel возглавлял AXG, но теперь вернется к своей предыдущей должности главного архитектора Intel. Koduri будет работать над высокопроизводительными техническими программами с прицелом на интеграцию архитектур GPU, CPU и AI, что является ключевой инициативой, учитывая такие продукты, как Falcon Shores и амбиции Intel Zettascale. Кодури занял свою нынешнюю должность лидера AXG в прошлом году, но новая роль была похожа на его первоначальную должность, когда он пришел в Intel в 2017 году после пятилетнего пребывания в AMD (и короткого перерыва). Как вчера сообщил Кодури в Твиттере, в настоящее время он восстанавливается после незапланированной операции на спине в Индии и останется там на месяц, прежде чем вернуться к работе.

В соответствии с новым соглашением ориентированная на потребителя часть бизнес-подразделения Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG) входит в группу Intel Client Compute Group (CCG). CCG Intel отвечает за разработку потребительских вычислительных платформ на базе процессоров компании. Лиза Пирс, наиболее известная своей работой, возглавляющей отдел программного обеспечения и драйверов графических процессоров, возглавит подразделение AXG, которое входит в состав CCG. Пирс будет подчиняться Мишель Джонстон Холтхаус, нынешнему главе CCG.

Команды, отвечающие за центр обработки данных и суперкомпьютерные графические процессоры, такие как продукты Ponte Vecchio и Rialto Bridge, перейдут в бизнес-подразделение Data Center and AI (DCAI). Команды разработчиков GPU SoC и IP также попадут под влияние DCAI, но они продолжат поддерживать команду клиентской графики. Джефф Маквей, в настоящее время вице-президент и генеральный директор Super Compute Group, будет временным руководителем этой команды AXG, пока Intel ищет постоянного лидера. Маквей будет подчиняться нынешнему главе DCAI Сандре Ривере.

В первом квартале этого года Intel реорганизовала свою финансовую отчетность по шести бизнес-подразделениям. Несмотря на иерархические корректировки, AXG продолжит сообщать о своих доходах как одно из шести бизнес-подразделений Intel в предстоящем отчете о доходах за январь.

Естественно, эта реорганизация группы графических процессоров вызовет опасения, что Intel планирует закрыть свой бизнес по производству потребительских игровых графических процессоров. Планка для нового производителя графических процессоров высока — Intel является первым новым производителем дискретных графических процессоров за 25 лет — и не секрет, что игровые графические процессоры Arc появились на рынке позже, чем ожидалось, поэтому они сталкиваются с жесткой конкурентной средой, в которой они отстают от Nvidia и продукции AMD, а также так и не смогли занять место среди лучших графических процессоров. Во многом в этом несоответствии обвиняют слабые драйверы в день запуска, но в последние месяцы ситуация улучшилась. Рыночные условия также неблагоприятны из-за переизбытка GPU, который возник после нескольких лет нехватки устройств из-за криптовалюты.

Все эти факторы способствовали недавней волне слухов о том, что Intel сократит подразделение потребительских графических процессоров. Тем не менее компания говорит, что по-прежнему полностью привержена своей существующей и будущей линейке игровых видеокарт. Кроме того, Пэт Гелсингер сообщил о своем давнем желании разрабатывать графические процессоры, недавно заявив во время его объявления о запуске игровых графических процессоров Arc компании: «Когда я уходил из Intel 12 лет назад, это было единственное важное «незавершенное» в моем списке вещей, которые я хотел закончить. Что ж, я вернулся, и теперь мы собираемся это сделать».

Intel заявляет, что ее команды, работающие с потребительскими графическими процессорами, сейчас полностью заняты завершением и выпуском Battlemage. Учитывая задержки с Alchemist, мы потенциально можем увидеть выпуск серии Arc B (Battlemage) уже в 2023 году.

Тем не менее Том Петерсен из Intel не стал сообщать никаких подробностей о выпуске, заявив, что он «усвоил урок» с первоначальным выпуском Arc. В то время как у Arc A770, A750 и A380 был провальный запуск, ситуация улучшилась, но в лучшем случае они по-прежнему конкурируют с продуктами, выпущенными два года назад. Существует множество предположений о том, что Battlemage может стать переломным моментом для подразделения Intel по производству потребительских графических процессоров, и разумно предположить, что Intel может быть сложно оправдать дальнейшие инвестиции, если в ближайшем будущем не наступит переломный момент.

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Несмотря на кажущуюся неопределенность, связанную с бизнесом Intel в области игровых графических процессоров, нет никаких сомнений в том, что центр обработки данных компании и графические процессоры, ориентированные на высокопроизводительные вычисления, останутся ключевым стратегическим активом для выхода на рынок искусственного интеллекта. Центры обработки данных — это страна высокой маржи, и суперкомпьютеры уже некоторое время выбирают большее количество графических, а не центральных процессоров. Таким образом, Intel необходимо конкурентоспособное решение GPU для центров обработки данных, чтобы конкурировать с Nvidia и AMD, а также базовый IP для поддержки будущих архитектур, таких как Falcon Shores.

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#intel #arc alchemist #arc
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