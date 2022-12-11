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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel хотела бы сосредоточиться на выпуске видеокарт с уровнем TDP около 225 Вт и единственным разъёмом питания
Именно этот сегмент является самым массовым.
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Желание не обделять земляков вниманием подтолкнуло Раджу Кодури (Raja Koduri) дать интервью индийскому сайту Gadgets360, и теперь у англоязычной аудитории появляется возможность понять, какими будут приоритеты корпорации Intel в развитии линейки графических решений на ближайшие годы.

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Источник изображения: Intel

Во-первых, представитель Intel дал понять, что не считает нужным тратить много ресурсов на освоение смежных сегментов рынка, а предпочитает сосредоточить усилия компании на освоении сегмента рынка видеокарт с уровнем TDP от 200 до 225 Вт, либо чуть выше и ниже. Все они должны обходиться единственным разъёмом питания, это позволит как экономить на создании систем охлаждения, так и не вынуждать покупателей тратиться на мощные источники питания и расходовать электроэнергию в избыточном количестве.

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Раджа Кодури попутно отметил, что недавно своими руками собрал пару компьютеров, используя как компоненты Intel, так и изделия конкурентов, и его озадачило количество разъёмов, которые нужно подключать в процессе сборки — он даже был вынужден обратиться к YouTube за инструкциями. Кодури мечтает создать при помощи OneAPI графическое решение, которое при уровне потребления не более 200 Вт могло бы составить конкуренцию GeForce RTX 4090 с точки зрения производительности. Сильной стороной существующих видеокарт Intel он считает высокое быстродействие в транскодировании видео.

#intel #видеокарты #intel arc #раджа кодури
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