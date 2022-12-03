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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla Cybertruck получил свою необычную форму из соображений технологичности конструкции
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У многих обывателей, хотя бы раз видевших прототипы электрического пикапа Tesla Cybertruck, его угловатая форма могла вызвать гамму чувств от удивления и восхищения смелостью дизайнеров до отторжения и неприятия. Главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцгаузен (Franz von Holzhausen) в интервью ресурсу CNBC напомнил, какими факторами определялся дизайн пикапа Cybertruck, который встанет на конвейер предприятия в штате Техас в середине следующего года.

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Источник изображения: Electrek

Во-первых, в отличие от большинства современных автомобилей, при разработке Cybertruck функция доминировала над формой, как пояснил фон Хольцгаузен. Поскольку на каркас пикапа должны навешиваться панели из нержавеющей стали, то форму кузова определяли технологические возможности по обработке этого материала. Tesla намеревалась сделать пикап с утилитарным прочным кузовом, и листам нержавеющей стали выбранной толщины невозможно придавать форму с плавными изгибами. По этой причине машина получилась такой угловатой.

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При этом, как подчёркивает главный дизайнер Tesla, пикап Cybertruck обладает весьма низким аэродинамическим сопротивлением для машины с этим типом кузова. Это подтверждают и результаты математического моделирования, полученные сторонними энтузиастами. Улучшению аэродинамики способствует скошенная линия крыши, плавно переходящая в борта грузового отсека. Кстати, фон Хольцгаузен признался, что его любимым с точки зрения внешности транспортным средством марки Tesla является электромобиль, который пока не был представлен публике. Если учесть, что второе поколение Roadster давно мелькает на мероприятиях и видеороликах на сайте Tesla, остаётся заподозрить в наличии самого удачного дизайна у того самого роботизированного такси, которое встанет на конвейер предприятия в Техасе к 2024 году. Впрочем, компания уже может работать и над более доступным электромобилем стоимостью $25 000, и в этом контексте дизайнер Tesla может подразумевать и его. В любом случае, этот дизайн мы рано или поздно увидим.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #дизайн
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