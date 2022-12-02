Его очертания уже показались в презентации компании.

Запись трансляции мероприятия Tesla в Неваде позволяет украдкой взглянуть на общие очертания электромобиля, который встанет на конвейер предприятия в Техасе в 2024 году. Илон Маск (Elon Musk) ранее сообщал, что поездка на такой машине обойдётся клиенту дешевле, чем билет на автобус. Машина должна изначально быть лишена руля и педалей, но о типе кузова этого транспортного средства до сих пор не было никаких внятных представлений.

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Источник изображения: Tesla

Ситуацию в какой-то мере исправил слайд из презентации Tesla, на котором все наземные транспортные средства, выпускаемые сейчас и подлежащие постановке на конвейер в ближайшие годы, были отображены вместе.

Источник изображения: Tesla

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Сборку электрических пикапов Cybertruck с угловатым кузовом из нержавеющей стали компания должна наладить в Техасе к середине следующего года. Роботизированное такси на слайде презентации предстало в виде эскиза, замаскированного виртуальным покрывалом. Если это изображение хоть как-то близко к дизайну будущего такси, то Tesla будет выпускать его в кузове типа седан или хэтчбек, а не в виде микроавтобуса или минивэна, как ожидали некоторые источники. По сути, с точки зрения унификации это очень выгодно и удобно — из клиентских версий электромобилей нужно будет лишь удалять привычные органы управления и слегка модифицировать интерьер.