Представители ресурса Electrek выделили из выступления Илона Маска (Elon Musk) на квартальной отчётной конференции информацию о намерениях Tesla разработать платформу следующего поколения, которая вберёт в себя опыт создания всех предыдущих моделей марки, но при этом позволит создавать электромобили стоимостью в два раза ниже Tesla Model 3 и Model Y. Другими словами, речь идёт о машине на электротяге, которая в масштабе рекомендованных производителем цен попадёт в диапазон от $25 000 до $35 000.
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На минувшем мероприятии глава Tesla дал понять, что электромобиль новой модели будет компактнее уже существующих. При этом он станет по-настоящему массовым, и будет выпущен тиражом, превосходящим объёмы производства всех прочих моделей Tesla, вместе взятых. Новая платформа, по словам Илона Маска, позволит сократить не только себестоимость производства электромобилей, но и трудозатраты и площадь производственных помещений, необходимых для организации их сборки.