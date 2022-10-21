Многие участники рынка признают, что в среднесрочной перспективе полупроводниковая отрасль будет наращивать производительность вычислительных компонентов за счёт вертикальной интеграции и объединения разнородных чипов на общей подложке, поэтому самые требовательные с этой точки зрения чипы уже перешли на продвинутые методы упаковки. Как сообщает DigiTimes, контрактный производитель TSMC в четвёртом квартале столкнулся со снижением спроса на подобные услуги, часть которых эта тайваньская компания оказывает самостоятельно.
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Это закономерное явление, ведь в последние месяцы спрос на высокопроизводительные компоненты с точки зрения TSMC если не снизился, то рос заметно медленнее — всего на несколько процентов по сравнению со вторым кварталом. Поскольку рынку нужно меньше высокопроизводительных процессоров, то и спрос на сопутствующие услуги по их упаковке сократился.