И это закономерно с учётом текущих тенденций.

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 за 60 с началом тр в Регарде

3080 за 60 с началом тр в Регарде

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Многие участники рынка признают, что в среднесрочной перспективе полупроводниковая отрасль будет наращивать производительность вычислительных компонентов за счёт вертикальной интеграции и объединения разнородных чипов на общей подложке, поэтому самые требовательные с этой точки зрения чипы уже перешли на продвинутые методы упаковки. Как сообщает DigiTimes, контрактный производитель TSMC в четвёртом квартале столкнулся со снижением спроса на подобные услуги, часть которых эта тайваньская компания оказывает самостоятельно.

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Источник изображения: DigiTimes

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Это закономерное явление, ведь в последние месяцы спрос на высокопроизводительные компоненты с точки зрения TSMC если не снизился, то рос заметно медленнее — всего на несколько процентов по сравнению со вторым кварталом. Поскольку рынку нужно меньше высокопроизводительных процессоров, то и спрос на сопутствующие услуги по их упаковке сократился.