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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Отделившись от Intel, производственная компания могла бы сообща с GlobalFoundries получать в год до половины выручки TSMC
И оставаться стратегическим активом для американских властей.
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Квартальный отчёт Intel шокировал не всех экспертов – представители Northland Securities, например, породили аналитическую зарисовку в стиле «а счастье было так возможно», рассказав о возможном сценарии реструктуризации бизнеса компании под давлением внешнеполитических факторов.

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Источник изображения: TSMC

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Растущая напряжённость взаимоотношений КНР и США из-за спора вокруг Тайваня, по мнению авторов прогноза, повышает ценность производственных активов Intel для властей США и их внешнеполитических союзников. Вся профильная собственность компании сейчас оценивается в $71 млрд, и в случае возникновения непреодолимых финансовых трудностей Intel могла бы отделить производственный бизнес, как это в своё время сделала AMD. Если же объединить производственные активы Intel с возможностями GlobalFoundries, то сообща они могли бы выпускать продукции на $26 млрд в год – это примерно половина того, что получает сейчас TSMC. Капитализация Intel сейчас опустилась до того уровня, когда по частям компания стоит больше, чем целиком, как резюмируют аналитики.

#intel #аналитика #полупроводники #globalfoundries
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