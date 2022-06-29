Для сторонних клиентов с ограниченными ресурсами.

3080 Ti за 100 тр в Ситилинке

3080 Ti за 100 тр в Ситилинке

3070 Ti MSI подешевела почти в 2 раза

3070 Ti MSI подешевела почти в 2 раза

Компания Intel сообщила о доступности для своих клиентов из числа разработчиков новой облачной платформы IFS Cloud Alliance, которая позволит им в сжатые сроки создавать полупроводниковые компоненты, пригодные для производства на конвейере Intel. Партнёрами по этой инициативе выступят AWS, Microsoft и разработчики прикладного программного обеспечения – Ansys, Cadence, Siemens EDA и Synopsys.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама 4 вида RTX 3050 за 30 тр - смотри RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b> Пиши на наш сайт и зарабатывай 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ RTX 3080 Gigabyte дешевле 100 тр Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри 3070Ti MSI подешевела на порядок RTX 3080 - 90 тр в Регарде -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

К 2025 году Intel собирается предложить клиентам технологию производства чипов 18A, но строительство соответствующих предприятий в штате Орегон пока затягивается из-за неопределённости с выделением субсидий со стороны американских властей. Облачную инфраструктуру для разработчиков компания готовит уже сейчас, что вполне закономерно.