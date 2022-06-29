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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel предлагает облачную среду разработчики чипов, которые потом сама будет выпускать
Для сторонних клиентов с ограниченными ресурсами.
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Компания Intel сообщила о доступности для своих клиентов из числа разработчиков новой облачной платформы IFS Cloud Alliance, которая позволит им в сжатые сроки создавать полупроводниковые компоненты, пригодные для производства на конвейере Intel. Партнёрами по этой инициативе выступят AWS, Microsoft и разработчики прикладного программного обеспечения – Ansys, Cadence, Siemens EDA и Synopsys.

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Источник изображения: Intel

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К 2025 году Intel собирается предложить клиентам технологию производства чипов 18A, но строительство соответствующих предприятий в штате Орегон пока затягивается из-за неопределённости с выделением субсидий со стороны американских властей. Облачную инфраструктуру для разработчиков компания готовит уже сейчас, что вполне закономерно.

#intel #полупроводники #разработка
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зато у тебя будет))))
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