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Samsung вряд ли освоит массовое производство 3-нм чипов ранее 2023 года

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Компания Samsung Electronics решила опередить конкурентов в сфере изменения пространственной структуры транзисторов, предложив так называемую GAA-компоновку с окружающим затвором уже в рамках 3-нм технологии, хотя конкурирующая TSMC с целью снижения риска осложнений решила внедрять 3-нм литографию совместно с традиционной FinFET-компоновкой транзисторов.

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Как отмечают аналитики DigiTimes Research, корейский производитель вряд ли освоит массовый выпуск 3-нм изделий с технологией GAA ранее 2023 года, а потому лавры «первопроходца» в освоении одноимённых литографических норм в очередной раз достанутся компании TSMC, которая рассчитывает наладить выпуск 3-нм изделий уже во второй половине 2022 года.

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Источник изображения: DigiTimes

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Согласно новому плану компании Intel, она свой сопоставимый по геометрическим характеристикам техпроцесс освоит не ранее второй половины 2023 года, но тоже будет использовать FinFET-транзисторы в сочетании с EUV-литографией. Шаг в направлении GAA компания будет готова сделать лишь в 2024 году, когда освоит техпроцесс Intel 20A. К середине десятилетия компания рассчитывает внедрить ещё более сложную структуру транзисторов RibbonFET, уже в рамках техпроцесса 18A.

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Теги

intel samsung литографическое производство полупроводники tsmc
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