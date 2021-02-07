Intel удалось объединить 41 чиплет в одном изделии
В конце января Раджа Кодури (Raja Koduri) уже демонстрировал фото некоего процессора с множеством кристаллов на одной подложке. Этот продукт семейства Intel Xe-HPC должен найти применение в сегменте высокопроизводительных решений, а потому наверняка пропишется в серверах и суперкомпьютерах. В эти выходные Раджа продолжил интриговать публику подробностями о создаваемом Intel ускорителе вычислений, заявив, что работоспособный прототип ускорителя вычислений сочетает 41 кристалл.
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По словам Кодури, прототип Ponte Vecchio уже пробует свои силы в определении площади множества Мандельброта, и это своего рода его тестовое задание. Как отметил автор публикации, даже ориентация данного ускорителя вычислений на сегмент высокопроизводительных систем не умаляет степени влияния этой новости на всех поклонников компьютерной графики.
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