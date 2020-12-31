Неофициальные источники уже сообщали ранее, что к середине 2022 года могут появиться 10-нм серверные процессоры Intel Sapphire Rapids с поддержкой памяти типа HBM, которая до сих пор встречалась либо на графических процессорах, либо на специализированных ускорителях или программируемых матрицах.

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Источник изображения: Intel

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Специализирующимся на серверной тематике блогерам удалось обнаружить упоминания о поддержке памяти типа HBM будущими процессорами Intel в новой версии документации на сайте компании. Список возможных ошибок явным образом упоминает возможные проблемы с памятью типа HBM. Напомним, что базовая версия Sapphire Rapids должна поддерживать восьмиканальную память типа DDR5. Как она будет сочетаться с памятью типа HBM, либо станет заменой ради более высокого быстродействия, пока остаётся только догадываться.