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Intel пока не решила, по какой технологии выпускать серверные процессоры в 2024 году

Зато именно они помогут победить конкурентов.
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На квартальной отчётной конференции в октябре руководство Intel заявило, что определится с перечнем отдаваемых на сторону для производства компонентов к январю будущего года. Легко понять, что о своих планах на 2024 год компания имеет ещё более размытое представление, но в общих чертах оно уже сформировано, если верить представителям популярного канала AdoredTV.

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Слайд 2019 года. Источник изображения: Intel

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Авторы публикации имели возможность изучить перспективные планы Intel по выпуску центральных процессоров в серверном сегменте. Компания ввела для себя и партнёров критерий оценки конкурентоспособности будущих серверных процессоров, и он в этой презентации, иллюстрации из которой источник продемонстрировать не может, присутствует по каждому семейству.

В следующем году должны появиться 10-нм процессоры Ice Lake-SP, анонс которых многократно переносился, а характеристики пересматривались в допустимых рамках. К концу 2021 года должны появиться 10-нм процессоры Sapphire Rapids-SP определённых модификаций, которые не относятся к верхнему ценовому сегменту.

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В 2022 году произойдёт расширение ассортимента предлагаемых процессоров Sapphire Rapids, к середине года появятся модификации с памятью типа HBM соответствующего поколения. В конце 2022 года должны появиться процессоры Emerald Rapids, которые будут совместимы с той же платформой Eagle Stream, что и Sapphire Rapids. Возможно, процессоры этих двух семейств не будут иметь существенных технических различий, и новое обозначение достанется им из каких-то маркетинговых соображений.

В 2023 году будут представлены 7-нм процессоры Granite Rapids, им потребуется уже новая платформа Birch Stream. Это поколение процессоров разделится на версии AP и SP, подразумевающие использование в системах с разным количеством процессорных разъёмов. Примечательно, что в первой половине 2023 года дебютируют именно AP-версии для многопроцессорных систем, а SP-модели для двухпроцессорных выйдут только во втором полугодии.

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До конца 2023 года будут также представлены 7-нм процессоры Sierra Rapids-AP, у которых не будет сородичей в сегменте SP. Компания Intel считает эти процессоры достаточно конкурентоспособными на момент своего выхода, в отличие от тех, что будут выходить с настоящего времени по 2022 год включительно.

К середине 2024 года выйдут процессоры Diamond Rapids, которые тоже будут предлагаться в сегментах AP и SP одновременно. По какой технологии будут выпускаться эти процессоры, пока не уточняется, но Intel уверена в их победе над конкурентами. С точки зрения целеполагания было бы странно задавать ориентиры, которые не настраивали бы на оптимистичный исход, но как всё будет на самом деле, мы узнаем только в 2024 году.

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