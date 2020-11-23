Ресурс VideoCardz раздобыл фирменную брошюру Manli с описанием характеристик видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в исполнении этого партнёра NVIDIA, и она содержит немало полезной информации. Прежде всего, видеокарты этой модели предложат 4864 ядра CUDA, 256-разрядную шину памяти, 8 Гбайт памяти GDDR6 с частотой 14 ГГц, а частоты графического процессора составят 1410/1665 МГц.

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Источник изображения: VideoCardz

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Габаритные размеры видеокарты 251 х 112 х 42 мм подразумевают, что для её размещения потребуется пространство двух слотов расширения. Заявлен уровень энергопотребления не более 200 Вт, но для дополнительного питания используются два восьмиконтактных разъёма, а рекомендованная мощность блока питания достигает 500 Вт. Анонс видеокарт этой модели намечен на следующую неделю.