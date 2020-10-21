GeForce GTX 1080 Ti на частотах 2645/13160 МГц напомнила о рекорде 3DMark11 Performance
И Pascal был способен на такое.
Удивительным образом текущая новость становится продолжением двух других материалов среды: про особые модели видеокарт GALAX и частотный потенциал современных графических процессоров. Словно бы желая напомнить о возможностях GeForce GTX 1080 Ti, шведский энтузиаст Rauf обнаружил в своих архивах «серебряный» модельный рекорд 3DMark11 Performance, установленный при помощи видеокарты марки GALAX.
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Жидкий азот позволил поднять частоты до 2645/13160 МГц, центральный процессор Intel Core i9-7980XE при аналогичном способе охлаждения работал на частоте 5550 МГц, сохраняя активность 18 ядер и 36 потоков. Этого оказалось достаточно, чтобы занять второе место среди видеокарт GeForce GTX 1080 Ti с результатом 46 653 балла. Графический процессор GP102, напомним, выпускался TSMC по 16-нм технологии.
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