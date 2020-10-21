GALAX предложит версии GeForce RTX 30 для оверклокеров к концу года
Серия Hall of Fame требует длительной подготовки.
Продукция GALAX в нашей стране реализуется под торговой маркой KFA2, но сути это не меняет – видеокарты серии Hall of Fame данного производителя в условиях экстремального разгона неоднократно демонстрировали результаты, соответствующие мировым рекордам. Ирония судьбы заключается в том, что мастера криогенного охлаждения никогда не используют штатную систему охлаждения видеокарт, а инженеры GALAX прилагают к её разработке немало усилий.
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Ресурс WCCFTech со страниц Twitter устами своего главного редактора сообщает, что видеокарты GeForce RTX в серии HoF появятся в ассортименте продукции GALAX к концу этого или началу следующего года.
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Можно надеяться, что эти видеокарты будут хорошо подготовлены к экстремальному разгону, и их появление позволит оживить статистику HWBot. Пока её пополнение затрудняется тем, что даже видеокарты эталонного дизайна или серии Founders Edition сложно встретить в продаже.
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