Жидкий азот творит чудеса. Даже GeForce RTX 2080 Ti за свою карьеру в сфере экстремального разгона при помощи этого способа охлаждения достигала частоты графического процессора в 3 ГГц, а уж более современные видеокарты это сделать просто обязаны – особенно, если речь идёт о представителях 7-нм техпроцесса TSMC в лице новых изделий семейства Radeon RX 6000.

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Немецкий ресурс Igor’s LAB при анализе возможностей профильного программного обеспечения обнаружил, что оно поддерживает возможность разгона данных видеокарт до 2.8 ГГц по видеочипу.

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Источник изображения: Igor’s LAB

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Не факт, разумеется, что такая частота будет достижима с использованием штатной системы охлаждения. Одна из видеокарт серии в исполнении партнёра AMD, как сообщает источник, сможет работать на частоте 2577 МГц с использованием штатного охлаждения. Правда, речь наверняка идёт о кратковременной возможности повышения частоты до такого уровня.