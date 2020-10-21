Видеокарты семейства AMD Radeon RX 6000 рассчитаны на работу на частотах вплоть до 2.8 ГГц
Но не со штатным охлаждением.
Жидкий азот творит чудеса. Даже GeForce RTX 2080 Ti за свою карьеру в сфере экстремального разгона при помощи этого способа охлаждения достигала частоты графического процессора в 3 ГГц, а уж более современные видеокарты это сделать просто обязаны – особенно, если речь идёт о представителях 7-нм техпроцесса TSMC в лице новых изделий семейства Radeon RX 6000.
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Немецкий ресурс Igor’s LAB при анализе возможностей профильного программного обеспечения обнаружил, что оно поддерживает возможность разгона данных видеокарт до 2.8 ГГц по видеочипу.
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Не факт, разумеется, что такая частота будет достижима с использованием штатной системы охлаждения. Одна из видеокарт серии в исполнении партнёра AMD, как сообщает источник, сможет работать на частоте 2577 МГц с использованием штатного охлаждения. Правда, речь наверняка идёт о кратковременной возможности повышения частоты до такого уровня.
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