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Видеокарты семейства AMD Radeon RX 6000 рассчитаны на работу на частотах вплоть до 2.8 ГГц
Но не со штатным охлаждением.

9
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Жидкий азот творит чудеса. Даже GeForce RTX 2080 Ti за свою карьеру в сфере экстремального разгона при помощи этого способа охлаждения достигала частоты графического процессора в 3 ГГц, а уж более современные видеокарты это сделать просто обязаны – особенно, если речь идёт о представителях 7-нм техпроцесса TSMC в лице новых изделий семейства Radeon RX 6000.

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Немецкий ресурс Igor’s LAB при анализе возможностей профильного программного обеспечения обнаружил, что оно поддерживает возможность разгона данных видеокарт до 2.8 ГГц по видеочипу.

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Источник изображения: Igor’s LAB

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Не факт, разумеется, что такая частота будет достижима с использованием штатной системы охлаждения. Одна из видеокарт серии в исполнении партнёра AMD, как сообщает источник, сможет работать на частоте 2577 МГц с использованием штатного охлаждения. Правда, речь наверняка идёт о кратковременной возможности повышения частоты до такого уровня.

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Теги

amd разгон видеокарт rdna 2 big navi radeon rx 6000
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Сейчас обсуждают

LEVAK
12:50
Бесится зелень, аж до чёртиков. То есть RX 6800XT на частоте 2000 МГц уже имеет профит 3080, а на частот 2500+ что будет. А ежли ещё выяснится, что с гейм кешем от частоты будет линейный прирост, то п...
Видеокарты семейства AMD Radeon RX 6000 рассчитаны на работу на частотах вплоть до 2.8 ГГц
Alex Ivanov
12:50
Долбоеб едишн. Ты хоть один многоядерный проц тестировал в разных задачах?
Флагман Intel Core i9-11900K выглядят неубедительно, уступив Ryzen 9 5900Х в одноядерных тестах
Panzerkampfwagen
12:50
согласен я тогда погорячился - но качество! 7 лет и ни разу вентиль не включился! Пыли в блоке нет)))
Определены основные характеристики видеокарт семейства AMD Radeon RX 6000
шопоголик
12:50
Thermaltake DuOrb для процессора был у меня лет десять назад .Один вентилятор с красной подсветкой ,другой с синей .Ещё для видеокарт был похожий ,поменьше размером .
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - GlacialTech, Ice Hammer, Nexus. Часть 4
Kopcheniy
12:49
Я имею ввиду, что если сейчас при 2560 ядрах у 5700ХТ число ROP уже 64, то что мешает при увеличении основных ядер до 5120 также нарастить ROP до 128? В Ampere зеленые сделали то, что красные сделали...
Видеокарты семейства AMD Radeon RX 6000 рассчитаны на работу на частотах вплоть до 2.8 ГГц
k2viper
12:48
Хорошая картинка, спасибо )
Флагман Intel Core i9-11900K выглядят неубедительно, уступив Ryzen 9 5900Х в одноядерных тестах
Kopcheniy
12:48
Для совсем бестолковых - если по существу/данной теме сказать нечего, то помолчи. А словесный понос на сторонние темы держи при себе.
Определены основные характеристики видеокарт семейства AMD Radeon RX 6000
Panzerkampfwagen
12:48
он служит мне 7 лет и даже вентиль не включается))))
Определены основные характеристики видеокарт семейства AMD Radeon RX 6000
Юра Репченко
12:47
Я не готов платить свои деньги за развитие предприятия. Я туда хожу деньги зарабатывать, а не вкладывать. Я наёмный рабочий а не совладелец хотя бы.
Флагман Intel Core i9-11900K выглядят неубедительно, уступив Ryzen 9 5900Х в одноядерных тестах
Зеновий Радеонович
12:47
5700XT 1.2В из коробки просит, если что.
Опубликованный BIOS показал, на что способны AMD Radeon RX 6800 XT от партнеров
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