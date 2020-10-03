Компания Intel на этой неделе сочла нужным заявить, что уже с 2019 года предлагает свои услуги американским разработчикам компонентов военного назначения, и вторая фаза сотрудничества предполагает использование возможностей процессорного гиганта для интеграции в одном продукте разнородных кристаллов. Проще говоря, Intel поможет военным заказчикам создавать прототипы микропроцессорных решений, состоящих из чиплетов.

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Источник изображения: Intel

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Для подобной работы Intel привлечёт предприятия в штатах Аризона и Орегон. В первом случае будут задействованы новые корпуса Fab 42, на возведение которых Intel потратила около $7 млрд. Американские власти пытаются сохранить производство критически важных для национальной инфраструктуры компонентов на территории США, а Intel оказалась одной из немногих компаний, располагающих соответствующими технологическими возможностями. Использование сложной пространственной упаковки для интеграции разнородных компонентов в одном продукте тоже предполагается условиями контракта.