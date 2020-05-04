Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel Lakefield не торопится попасть к клиентам

+
ASUS 2070 - самая дешевая среди 2070 из-за скидки
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

Раз в несколько месяцев компания Intel настойчиво напоминает о том, что процессоры Lakefield со сложной пространственной компоновкой Foveros и необычным сочетанием пяти вычислительных ядер всё ближе к появлению в составе готовых мобильных устройств. Японские блогеры цитируют документацию одного из партнёров Intel, согласно которой процессоры Tiger Lake и Lakefield на появятся в составе продукции этого безымянного партнёра ранее октября текущего года.

реклама

Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

реклама

Если с процессорами Tiger Lake всё понятно, поскольку они и так должны были прописаться в ноутбуках только к осени, то синхронизация их расписания с Lakefield немного огорчает. Во всяком случае, ещё недавно Lenovo была готова предложить своё устройство Thinkpad X1 Fold на базе Lakefield к середине текущего года. В начале апреля появились слухи о том, что и Microsoft задержит свой складной планшет Surface Neo на основе Lakefield до следующего года. Остаётся ещё Samsung Galaxy Book S, но об актуальном графике анонса этого устройства никаких новостей пока нет.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel lakefield foveros
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Intel Lakefield не торопится попасть к клиентам
+
Планшетный рынок в пандемию: Apple держит удар и долю рынка
+
AMD Ryzen против Intel Core: запоминаем апрельский вариант официального сравнения
109
Amazon уточнил сроки доступности плат на основе Intel Z490
8
Intel готовит к выпуску мобильные версии процессоров Rocket Lake
+
Процессоры Intel Comet Lake-S существуют в ассортименте шести степпингов
37

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 55
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 72
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 29
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
29
Раньше было лучше: ностальгия по дизайну материнских плат, снятых с производства
101
Мой список из 20 игр последних двух лет, в которые стоит поиграть в самоизоляции
48
Обзор комплекта вентиляторов AeroCool Astro 24
19
Как я пытался поставить Windows 7 на нетбук - нестандартное решение ошибки "Не найден необходимый драйвер носителя"
17
Снижение цен на CPU началось - сравниваем цены в РФ, Европе и США
38
Максимальный разгон самой дешёвой DDR4 памяти
23

Сейчас обсуждают

PereHT
08:47
Способ 1 не всегда работает ! Способ 2а и Способ 2б автор описал в статье , то же не сработало !
Как я пытался поставить Windows 7 на нетбук - нестандартное решение ошибки "Не найден необходимый драйвер носителя"
Виктор Яковлев
08:46
Проектор имеет разрешение 854х480, а не 1920х1080
Недорогие и полезные товары с AliExpress: мини проектор, набор отверток, паяльная станция и другие
mimigen
08:45
Пытался понять смысл Вашего текста. Может дело не в нищете и богатстве, а в обычной грамотности?
Снижение цен на CPU началось - сравниваем цены в РФ, Европе и США
mimigen
08:42
Мы не в детском саду. Первый, или пятый. Остывают все!
Апрельские продажи процессоров AMD превосходят Intel в десять раз
mimigen
08:40
Нищий, совестливый, счастливый! Даешь!
Снижение цен на CPU началось - сравниваем цены в РФ, Европе и США
Дима Свитин
08:37
Такого извращения я ещё не видел. 1. UltraISO. Меню - Записать образ жёсткого диска . Выбираешь флешку и записываешь на нее. Таким образом можно сделать загрузочной любую флешку из ЛЮБОГО ОБРАЗА. 2. ...
Как я пытался поставить Windows 7 на нетбук - нестандартное решение ошибки "Не найден необходимый драйвер носителя"
warmuza
08:37
Ниже 12 уже вряд ли в этом году будет
Снижение цен на CPU началось - сравниваем цены в РФ, Европе и США
burobay
08:33
То ли дело тдп от амд! И прайс барыги не завышают. Ой, какая тупая мразота на сайте, просто фантастика
Первый тест новейшего процессора Intel Core i5-10400
32.50
08:33
пф. win 10 re и никаких проблем. зачем эти танцы с бубном?
Как я пытался поставить Windows 7 на нетбук - нестандартное решение ошибки "Не найден необходимый драйвер носителя"
Алексей
08:27
странно на mane 30 пока ничего не пришло
5 смартфонов Huawei получили глобальную прошивку EMUI 10.1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем