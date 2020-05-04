Раз в несколько месяцев компания Intel настойчиво напоминает о том, что процессоры Lakefield со сложной пространственной компоновкой Foveros и необычным сочетанием пяти вычислительных ядер всё ближе к появлению в составе готовых мобильных устройств. Японские блогеры цитируют документацию одного из партнёров Intel, согласно которой процессоры Tiger Lake и Lakefield на появятся в составе продукции этого безымянного партнёра ранее октября текущего года.

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Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

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Если с процессорами Tiger Lake всё понятно, поскольку они и так должны были прописаться в ноутбуках только к осени, то синхронизация их расписания с Lakefield немного огорчает. Во всяком случае, ещё недавно Lenovo была готова предложить своё устройство Thinkpad X1 Fold на базе Lakefield к середине текущего года. В начале апреля появились слухи о том, что и Microsoft задержит свой складной планшет Surface Neo на основе Lakefield до следующего года. Остаётся ещё Samsung Galaxy Book S, но об актуальном графике анонса этого устройства никаких новостей пока нет.