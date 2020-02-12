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Intel в очередной раз продемонстрировала мобильный процессор Lakefield

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Первоначально считалось, что 10-нм процессоры Lakefield с пространственной компоновкой Foveros будут представлены вслед за 10-нм процессорами Ice Lake, но Intel уже успела рассказать о более продвинутых с точки зрения литографии Tiger Lake, а к теме Lakefield вернулась только на этой неделе. Она напомнила, что процессоры с уникальной многослойной компоновкой объединяют четыре экономичных ядра с архитектурой Tremont и одно производительное ядро с архитектурой Sunny Cove, роднящей их с процессорами Ice Lake.

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Источник изображения: Intel

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На очередном фото компания продемонстрировала, насколько компактной получилась упаковка процессора – его габаритные размеры не превышают 12 х 12 х 1 мм. По поводу сроков появления серийных мобильных устройств на базе Lakefield было лишь сказано, что Lenovo свой Thinkpad X1 Fold пообещала отгрузить к середине текущего года. Microsoft будет использовать данные процессоры в Surface Neo, а Samsung готовит Galaxy Book S.

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intel lakefield foveros
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