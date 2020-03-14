Сочетание Comet Lake-S и LGA 1159 взбудоражило фантазию общественности
Вполне себе компетентное американское интернет-издание ещё в январе разрушило миф о существовании процессорного разъёма LGA 1159 для процессоров Intel семейства Comet Lake-S, но почва эта настолько благодатная, что остатки дезинформации на эту тему продолжают давать всходы с наступлением весны. Например, на популярном хостинге Imgur японскими процессорными детективами был обнаружен снимок экрана CPU-Z версии 1.91.0 с описанием модели Core i7-10700 в исполнении LGA 1159.
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рекламаПо всей видимости, инженерный образец Core i7-10700 данной версией CPU-Z не идентифицируется корректно. Диапазон изменения множителя говорит о том, что этот восьмиядерный процессор способен повышать частоту до 4.7 ГГц, но в конкретный момент времени он работал на частоте 4.4 ГГц. На протяжении февраля этот процессор не раз упоминался открытыми базами данных с результатами тестирования. Базовая частота модели должна составить 2.9 ГГц.
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