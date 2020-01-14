AMD WRX80, TRX80 и Intel LGA 1159 оказались мифами
Нельзя сказать, что слухи о подготовке к анонсу чипсетов AMD WRX80 и TRX80 были порождены исключительно сомнительными источниками. Эти условные обозначения мелькали в базе данных USB-IF вместе с наборами логики AMD TRX40 и X570, которые действительно вышли на рынок. Редактор сайта AnandTech за кулисами CES 2020 выяснил, что в ближайшее время продукты с такими названиями к анонсу не готовятся.
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рекламаРанее считалось, что AMD WRX80 и TRX80 станут особой платформой для процессоров Ryzen Threadripper с поддержкой восьмиканальной памяти или какими-то другими отличиями от уже предлагаемого AMD TRX40. Пока же мы можем видеть, что от былого разделения процессоров Ryzen Threadripper на модели для рабочих станций и настольных систем AMD отказалась. Её сложно осуждать за это, поскольку разделение было весьма условным.
Попутно выясняется, что Intel не собирается представлять процессоры Comet Lake-S в исполнении LGA 1159. Как мы знаем, для данных процессоров приготовлен единый разъём LGA 1200, и какой-то специфической сегментации в данном случае тоже не предусмотрено.
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