Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD WRX80, TRX80 и Intel LGA 1159 оказались мифами

+
<b>Неукротимый слив i9 9900K</b> - по цене 9900 не-K
МЕГАслив МЕГАразогнанной RTX 2080 Super Zotac AMP!
Слив RTX 2080 начался - смотри цену сидя
32 ядерный Threadripper 3970X - 152 480р

Нельзя сказать, что слухи о подготовке к анонсу чипсетов AMD WRX80 и TRX80 были порождены исключительно сомнительными источниками. Эти условные обозначения мелькали в базе данных USB-IF вместе с наборами логики AMD TRX40 и X570, которые действительно вышли на рынок. Редактор сайта AnandTech за кулисами CES 2020 выяснил, что в ближайшее время продукты с такими названиями к анонсу не готовятся.

реклама

Источник изображения: AnandTech

реклама

Ранее считалось, что AMD WRX80 и TRX80 станут особой платформой для процессоров Ryzen Threadripper с поддержкой восьмиканальной памяти или какими-то другими отличиями от уже предлагаемого AMD TRX40. Пока же мы можем видеть, что от былого разделения процессоров Ryzen Threadripper на модели для рабочих станций и настольных систем AMD отказалась. Её сложно осуждать за это, поскольку разделение было весьма условным.

Попутно выясняется, что Intel не собирается представлять процессоры Comet Lake-S в исполнении LGA 1159. Как мы знаем, для данных процессоров приготовлен единый разъём LGA 1200, и какой-то специфической сегментации в данном случае тоже не предусмотрено.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel comet lake-s lga 1159 trx80 wrx80
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AMD WRX80, TRX80 и Intel LGA 1159 оказались мифами
+
Кристалл процессоров Intel Tiger Lake имеет площадь около 146 кв.мм
+
ASUS предлагает использовать Dual GeForce RTX 2070 Mini в новых Intel NUC 9 Extreme/Pro
5
Планшеты и ноутбуки XIDU со скидкой 41 доллар на AliExpress
+
AMD Ryzen Threadripper 3960X на частоте 4.5 ГГц взял серебро в Cinebench R15
16
AMD опубликовала видеоролик о технологии SmartShift
11

Интересные материалы

Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 132
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
9 января 2020 49
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
10 января 2020 27
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Shadow of the Tomb Raider: январь 2020
6 января 2020 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Из спичек и желудей: тестирование процессоров прошлых лет на плате Socket AM2 в современных играх
70
Intel DG1 - предполагаемая производительность и энергопотребление дискретной видеокарты процессорного гиганта
24
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Hitman 2: январь 2020
12
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
23
Идеальный компьютерный корпус до 15 тысяч рублей
21

Сейчас обсуждают

Андрей Сидоров
07:09
Неужели её наконец отвяжут от этой помойки?
Grand Theft Auto IV исчезла из продажи в Steam
Kamal Gadzhiakaev
07:07
реальная стоимость доллара сейчас 18-20р, а занижать его, как ты выразился, это все равно что себе в ногу выстрелить. Продавая газ/нефть за доллары, финансирование внутренней политики идет за рубли. к...
AMD Radeon RX 5500 XT против Nvidia GeForce GTX 1660 – выбираем лучшую бюджетную видеокарту зимы 2020 года вместе с экспертами tomshardware
daniel17
07:06
без стекла лучше на мой вкус , но нет белого без стекла ( вроде ), а только черный
Идеальный компьютерный корпус до 15 тысяч рублей
MriS
06:55
Реорганизации скорее всего будет для подержи Windows 10х. 10х приложения андройд будет поддерживать и предается вносить изменения в магазин. Microsoft Store и Chrome Web Store поддерживается новым бра...
Microsoft может закрыть магазин приложений Windows 10
Олег Поварницын
06:53
Ну давай, покажи нам что можно купить новое в магазине по цене Алишной сборки на 2011-ом
Собираем универсальный ПК за 25 000 рублей
Олег Поварницын
06:50
У криворуких всегда что-то не работает.
Собираем универсальный ПК за 25 000 рублей
DOaG
06:46
И в этот чудесный момент все 10980XE превратятся в тыкву.
Intel Core i9-10990XE может получить 22 ядра с частотой до 5 ГГц и TDP в 380 Вт
Валерий Винокур
06:45
лет десять не обновляюсь, сразу закончились все проблемы и, главное, никто меня не ломает и не собирается:-))
Windows 7 остался 1 день – 3 эффективных способа решения проблемы
1TronpmG5
06:44
Сам не сторонник подсветок, прозрачных боковых крышек, и мой корпус давно не помещается на столе. Долго думал и анализировал. Почему идет такой мощный тренд на свистоперделки? Ведь от корпуса требуетс...
Идеальный компьютерный корпус до 15 тысяч рублей
Валерий Винокур
06:42
ты из омерики пистишь или из окраины??? :-))
Windows 7 остался 1 день – 3 эффективных способа решения проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем