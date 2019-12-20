Объёмы выпуска 10-нм процессоров Intel очень скромны
Cо страниц Reddit продолжают поступать редкие бесплатные откровения знаменитого «всёпропальщика» Чарли Демерджяна (Charlie Demerjian), который поделился своим взглядом на ближайшее будущее Intel с представителями Susquehanna в частной переписке. Как уже признавалось руководство Intel, в 2020 году основную часть производственной программы компании по-прежнему будут составлять 14-нм продукты.
реклама
рекламаЧарли поясняет, насколько глубока эта проблема. По его словам, сейчас около 70% процессоров, выпускаемых компанией Intel, имеют отношение к мобильному сегменту. В других сегментах она пока не предлагает 10-нм процессоров. Соответственно, 10-нм изделия семейства Ice Lake занимают лишь несколько процентов от объёмов выпуска процессоров Intel. Если бы их доля перевалила хотя бы за 5%, ситуация с дефицитом производственных мощностей смогла бы улучшиться. Процессоры Tiger Lake, которые будут выпускаться по новому поколению 10-нм технологии, выйдут не ранее конца 2020 года, что подтверждается откровениями главы Intel. Ранее этого момента, по словам Чарли, рассчитывать на изменение ситуации с конкурентоспособностью клиентских процессоров Intel нет смысла. Настольные 10-нм процессоры появятся не ранее 2021 года, но вряд ли они смогут сразу предложить достойный уровень производительности.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила