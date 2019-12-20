Анонс видеокарт серии Radeon RX 5500 XT просто обязан был сочетаться с их скорым появлением в продаже, поскольку в декабре покупательская активность максимальна по сравнению с соседними месяцами. Как вы можете помнить, для российской розницы была объявлена рекомендованная цена в 12 999 рублей, которую AMD присвоила версии Radeon RX 5500 XT с 4 Гбайт памяти. Тогда мы предположили, что вариант с 8 Гбайт памяти будет оцениваться чуть дороже, и теперь появились первые предложения подобных видеокарт, стартующие с отметки 14 990 рублей, что позволяет убедиться в справедливости подобных ожиданий.

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Источник изображения: Ситилинк

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Видеокарты с 4 Гбайт памяти , что интересно, предлагаются по близким ценам, поэтому у них определённо сохраняется потенциал для дальнейшего движения вниз.

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Источник изображения: Регард

Radeon RX 5500 XT предлагается партнёрами AMD в версиях собственного дизайна, поскольку эталонные видеокарты для продажи не предназначались изначально. Напомним, что на январь намечен анонс Radeon RX 5600 XT, поэтому если первые обзоры Radeon RX 5500 XT вас не впечатлили, рекомендуем подождать до следующего месяца.