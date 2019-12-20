Полки российских магазинов уже завалены видеокартами AMD Radeon 5500 XT
Анонс видеокарт серии Radeon RX 5500 XT просто обязан был сочетаться с их скорым появлением в продаже, поскольку в декабре покупательская активность максимальна по сравнению с соседними месяцами. Как вы можете помнить, для российской розницы была объявлена рекомендованная цена в 12 999 рублей, которую AMD присвоила версии Radeon RX 5500 XT с 4 Гбайт памяти. Тогда мы предположили, что вариант с 8 Гбайт памяти будет оцениваться чуть дороже, и теперь появились первые предложения подобных видеокарт, стартующие с отметки 14 990 рублей, что позволяет убедиться в справедливости подобных ожиданий.
реклама
рекламаВидеокарты с 4 Гбайт памяти, что интересно, предлагаются по близким ценам, поэтому у них определённо сохраняется потенциал для дальнейшего движения вниз.
реклама
Radeon RX 5500 XT предлагается партнёрами AMD в версиях собственного дизайна, поскольку эталонные видеокарты для продажи не предназначались изначально. Напомним, что на январь намечен анонс Radeon RX 5600 XT, поэтому если первые обзоры Radeon RX 5500 XT вас не впечатлили, рекомендуем подождать до следующего месяца.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила