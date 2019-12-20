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Полки российских магазинов уже завалены видеокартами AMD Radeon 5500 XT

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Анонс видеокарт серии Radeon RX 5500 XT просто обязан был сочетаться с их скорым появлением в продаже, поскольку в декабре покупательская активность максимальна по сравнению с соседними месяцами. Как вы можете помнить, для российской розницы была объявлена рекомендованная цена в 12 999 рублей, которую AMD присвоила версии Radeon RX 5500 XT с 4 Гбайт памяти. Тогда мы предположили, что вариант с 8 Гбайт памяти будет оцениваться чуть дороже, и теперь появились первые предложения подобных видеокарт, стартующие с отметки 14 990 рублей, что позволяет убедиться в справедливости подобных ожиданий.

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Источник изображения: Ситилинк

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Видеокарты с 4 Гбайт памяти, что интересно, предлагаются по близким ценам, поэтому у них определённо сохраняется потенциал для дальнейшего движения вниз.

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Источник изображения: Регард

Radeon RX 5500 XT предлагается партнёрами AMD в версиях собственного дизайна, поскольку эталонные видеокарты для продажи не предназначались изначально. Напомним, что на январь намечен анонс Radeon RX 5600 XT, поэтому если первые обзоры Radeon RX 5500 XT вас не впечатлили, рекомендуем подождать до следующего месяца.

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Ацкий Сотона
09:58
Ну если в этом ключе , то ладно .
Полки российских магазинов уже завалены видеокартами AMD Radeon 5500 XT
OXOTHUK
09:58
полностью поддерживаю, задолбали лепить малепусенькие мониторы на 27-29 дюма, 32 тоже мало! давай нормальный размер на 38-43 не ультравайд!
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Александр Забудько
09:56
Я исходя из своих наблюдений могу сказать что, да AMD и Intel тогда стоили примерно одинаково, но сейчас по какой то причине те кто сидели на Intel меняют свои платформы, а те кто покупал в те года AM...
Видеокарта RX 5500 XT работает на 20-70% быстрее на дорогих материнских платах с поддержкой PCI-E 4.0 - pcgameshardware
Oleg Kazachkov
09:55
Не факт, что может. Исследования и запуск продукта стоят не только денег, но и ресурсов. Амд не в той ситуации, чтобы распыляться. Им надо кровать пока горячо. А продукты для сони и мс - это конечны...
AMD разработала мощную видеокарту с увеличенным количеством вычислительных блоков для игровой приставки Xbox - DigitalFoundry
Agiliter
09:54
Проблема только одна - отсутствие изменений внутри ядра. Допиливай они хотя бы раз в год по 5-10% производительности на ядро, то до ZEN2, а то и до ZEN3 могли бы выпускать по 4-6 ядер.
Гонка многоядерности подорвала способность Intel выпускать процессоры в достаточном количестве
Павел Юрьевич
09:52
Все это шляпа. Если радеон так поступит то его процы никто не будет брать. Он просто бесполезный если на нем нельзя пользоваться пиратским ПО. Платить лично я ни за что не собираюсь. Игры стоят слишко...
AMD может окончательно решить проблему пиратских игр на ПК, благодаря интегрированной в процессоры системе AMD Secure
Phobos
09:52
Купить 16-ядерный проц и задушить его в старой матери.. Ты отбитый совсем что-ли?
Дебют настольных процессоров Intel Core 10-го поколения и сопутствующей платформы состоится в феврале
Himis
09:50
Хорошо вы находите дурачков, покупающие 3летние процы по цене новых)) а чо не миллионеры еще?)
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