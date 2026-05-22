В мире игр Михаил Андреев
IO Interactive свежим трейлером напомнила о скором выходе экшена 007 First Light
На виртуальных прилавках уже 27 мая. Предзаказчикам — ещё раньше.
Считанные дни остаются до выхода экшена 007 Fist Light, и вот, студия IO Interactive опубликовала соответствующий релизный видеоролик. Цель данного видео не в том, чтобы отметить релиз, который ещё, естественно, не состоялся, а напомнить о том, что время «Ч» стремительно приближается, и желательно его не пропустить.

Напоминаем, что в 007 First Light мы будем играть за совсем молодого, но подающего большие надежды Джеймса Бонда, которому только предстоит начать карьеру супершпиона и заслужить свой всемирно известный цифровой индекс.

Игра выйдет на всех актуальных платформах 27 мая, ну а предзаказчики смогут приступить к прохождению сутками ранее — 26 мая. Ничего удивительного: в современной полностью цифровой игровой индустрии, предзаказы в которой абсолютно бессмысленны, надо хоть как-то стимулировать геймеров к их оформлению. Собственно, поэтому в ход и идут пусть и дешёвые, но почему-то действенные «трюки» вроде раннего доступа.

#io interactive #007 first light
