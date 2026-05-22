Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Take-Two рассчитывает на выручку в 8 миллиардов долларов за этот финансовый год благодаря GTA 6
Рассчитывать, конечно, можно на многое.
реклама

Будучи одним из крупнейших мировых игровых издательств, компания Take-Two Interactive оперирует суммами, которые средний человек и представить-то себе не может. Так, выручка Take-Two за минувший финансовый год составила около 6,7 миллиарда долларов, но по итогам текущего финансового года руководство компании рассчитывает выручить порядка 8—8,2 миллиардов долларов.

Причина возросших аппетитов компании простая: поздней осенью выйдет Grand Theft Auto VI, и Take-Two ожидает от неё внушительных экономических показателей. Пока не берёмся судить, насколько оптимизм компании оправдан, поскольку несмотря на сравнительную близость релиза, мы до сих пор не видели ни одного фрагмента реального игрового процесса новинки.

реклама

Релиз GTA VI назначен на 19 ноября. В новинке мы отправимся в солнечный Вайс-Сити, однако того же самого «вайба», как было в одноимённой игре серии от 2002 года выпуска, конечно же, не будет. Причина проста: если в GTA Vice City действия разворачивались в условные 1980-е, то в GTA 6 будет уже современный Вайс-Сити. А это всё-таки радикально разные сеттинги.

реклама
#rockstar games #gta 6 #grand theft auto 6 #gta vi #rockstar north #grand theft auto vi
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
Mercedes выпустил самый мощный электромобиль в своей истории — 1153 л.с. и поддельный звук V8
8 мощных процессоров для сборки топового игрового ПК в 2026 году
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Обзор второго сезона «Devil May Cry» от Netflix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter