Рассчитывать, конечно, можно на многое.

Будучи одним из крупнейших мировых игровых издательств, компания Take-Two Interactive оперирует суммами, которые средний человек и представить-то себе не может. Так, выручка Take-Two за минувший финансовый год составила около 6,7 миллиарда долларов, но по итогам текущего финансового года руководство компании рассчитывает выручить порядка 8—8,2 миллиардов долларов.

Причина возросших аппетитов компании простая: поздней осенью выйдет Grand Theft Auto VI, и Take-Two ожидает от неё внушительных экономических показателей. Пока не берёмся судить, насколько оптимизм компании оправдан, поскольку несмотря на сравнительную близость релиза, мы до сих пор не видели ни одного фрагмента реального игрового процесса новинки.

Релиз GTA VI назначен на 19 ноября. В новинке мы отправимся в солнечный Вайс-Сити, однако того же самого «вайба», как было в одноимённой игре серии от 2002 года выпуска, конечно же, не будет. Причина проста: если в GTA Vice City действия разворачивались в условные 1980-е, то в GTA 6 будет уже современный Вайс-Сити. А это всё-таки радикально разные сеттинги.