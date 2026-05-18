В мире игр Михаил Андреев
Глава Take-Two: производство Grand Theft Auto VI на полтора года отстаёт от первоначального графика
Обстоятельства разработки в ходе процесса изменились.

Как и в любом крупном бизнесе, в игровой индустрии AAA-уровня принято всё планировать на многие годы вперёд. Но суровая реальность зачастую, если не всегда, эти планы корректирует, и грядущий экшен Grand Theft Auto VI не стал исключением. Так, по словам главы компании Take-Two Interactive Штрауса Зельника, изначально вообще предполагалось, что новая «гэтэашка» выйдет ощутимо раньше, но обстоятельства сложились таким образом, что релиз пришлось отложить.

Как уточнил Зельник, GTA VI на полтора года отстаёт от первоначального графика. Глава Take-Two не стал вдаваться в подробности того, почему так произошло, но отметил, что Grand Theft Auto является самой дорогой и ценной игровой франшизой во всей индустрии. Надо понимать, что это такой «тонкий» намёк на то, что сколь значительной бы ни была задержка релиза, в конечном счёте это пойдёт игре на пользу.

Релиз Grand Theft Auto VI должен состояться 19 ноября текущего года на PlayStation 5 и Xbox Series. ПК-версия, по традиции, пока даже не анонсирована, но можно не сомневаться в том, что она пусть и с большим опозданием, но появится. Что до сеттинга, то в шестой номерной части серии мы вернёмся в солнечный Вайс-Сити — с поправкой на то, что на дворе будут уже не 1980-е, а вполне себе современность. Со всеми её плюсами и минусами.

#rockstar games #gta 6 #grand theft auto 6 #gta vi #rockstar north #grand theft auto vi
