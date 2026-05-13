В мире игр Михаил Андреев
Продюсер Dead Space усомнился в возможности выхода продолжения серии
Причина в том, что она, мягко говоря, не отличается прибыльностью.

Беда многих, если не большинства современных игровых издателей в том, что они мыслят исключительно категориями сверхприбыли и не готовы «размениваться по мелочи» и довольствоваться просто прибылью. Понять руководство издателей можно: акционеры требуют денег, и заставлять их умерить аппетиты ради некой абстрактной высшей цели не просто бесполезно, а контрпродуктивно.

К сожалению, от этого в сегменте крупного геймдева страдает разнообразие. Вот и продюсер трилогии Dead Space Чак Бивер, в ходе подкаста FRVR заявил, что крайне сомневается в вероятности появления продолжения франшизы. Дело в том, что, по словам Бивера, Dead Space отличается крайне низкой маржинальностью: при современных расходах на производство игр новая Dead Space просто бы не окупилась.

Продюсер считает, что в жанре высокобюджетных хорроров хорошо себя чувствует разве что серия Resident Evil, игры которой стабильно продаются многомиллионными тиражами. Dead Space же, отметил Бивер, расходится тиражами примерно в пять миллионов копий. Если раньше этого было достаточно для постепенного развития франшизы вплоть до трилогии, то сегодня с возросшими расходами такого уровня продаж бы уже не хватило.

Напомним, что последним на данный момент проектом в серии Dead Space стал ремейк первой части. Уровень его продаж оказался неудовлетворительным в системе ценностей издательства Electronic Arts. Понятно, что никогда не стоит говорить «никогда», но статистика не на стороне Dead Space, а суровые законы капитализма побуждают к отказу от неэффективных активов.

#electronic arts #dead space
