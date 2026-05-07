В мире игр Михаил Андреев
Экшен Aliens Fireteam Elite 2 выйдет в свет летом этого года
Судя по всему, ошибки первой части были исправлены.

В своё время PvE-экшен Aliens Fireteam Elite во вселенной «Чужих» провалился с таким оглушительным треском, что казалось, что на этом история данного ответвления закончилась. Но как бы не так: разработчики намерены исправить недочёты оригинала и готовят с этой целью полноценный сиквел. Сегодня издание IGN, пользуясь своим привилегированным положением на рынке игровой журналистики, опубликовало первый трейлер новинки, а также с разрешения разработчиков поделилось некоторыми подробностями её игрового процесса.

Источник изображения: Daybreak Game Company, Cold Iron Studios

Итак, в Aliens Fireteam Elite 2 мы в составе отряда до четырёх игроков будем заниматься изничтожением вездесущих ксеноморфов. Девелоперы обещают более увлекательный игровой процесс за счёт переработки игровых классов, а также возможности создания бойца с полностью «кастомными» способностями по своему усмотрению.

Заявлен продвинутый искусственный интеллект «чужих», а также богатый арсенал доступного вооружения — от дубинок с электрошоком до замораживающих гранат и огнемётов.

Больше подробностей будет поступать по мере приближения к релизу, который запланирован на лето этого года на всех актуальных платформах — ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

#cold iron studios #daybreak #daybreak game company #aliens fireteam elite 2
