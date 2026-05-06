В мире игр Михаил Андреев
Heroes of Might and Magic Olden Era возглавила чарт продаж платных игр в Steam
Если выбросить из этого чарта непонятно что там делающий Steam Controller.

Пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic Olden Era продолжает радовать не только изголодавшихся по новым качественным проектам этого жанра геймеров, но и разработчиков с дистрибьюторами. Спустя неделю после выхода в раннем доступе новая игра «геройской» саги прочно обосновалась на вершине чарта продаж платных игр в Steam.

Источник изображения: Unfrozen / Hooded Horse.

Формально, конечно, в этом чарте лидирует уже много лет непонятно что в нём делающий Steam Controller, однако если учитывать только непосредственно премиальные (платные) видеоигры, то на первом месте окажется именно Olden Era. Следом за которой идут Far Far West, Forza Horizon 6, Diablo IV, Windrose, Pragmata, Dead by Daylight, Crimson Desert, Helldivers 2 и Gamble With Your Friends.

Вчера, к слову, разработчики Heroes of Might and Magic Olden Era отчитались о 650 тысячах проданных копий своего творения. Отметим, что новинке удалось добиться этого результата даже в формате раннего доступа, то есть, по определению игры с весьма урезанными функциональностью и контентным наполнением. Когда проект выберется из раннего доступа, пока неясно.

#ubisoft #hooded horse #heroes of might and magic olden era #unfrozen
